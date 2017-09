Großübung am Merkurberg Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Am Samstagmorgen ging bei den Leitstellen der Feuerwehr und der Baden-Baden-Linie (BBL) ein Notruf von der Merkurbahn ein - zum Glück nur zu Übungszwecken: Im Sturm war ein Baum auf die Gleise gestürzt. Dabei traf er auf die nach dem Sturm Lothar parallel als Baumfallsicherung gespannten Kabel, was sofort Nothalt und Alarm auslöste. Durch den abrupten Stopp wurden in den Kabinen Fahrgäste erheblich verletzt. Neben der Feuerwehr, deren Höhenrettungsgruppe und den Einheiten Ebersteinburg, Sandweier, Oos und Lichtental rückten auch die Höhenrettungsgruppe der Bühlertäler Feuerwehr, die Bergwacht und diverse Rettungsdienste zum Einsatz aus. Überdies wurden ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera aus Stuttgart und ein Drohnenpilot zum Erstellen einer Lagekarte sowie gestochen scharfer Luftaufnahmen angefordert. Kommandant Martin Buschert erläuterte, dass gemäß Bergrecht eine solche Übung alle vier Jahre durchzuführen sei. Er verwies auf deren Notwendigkeit, die durch eine Vielzahl an Einsätzen, unter anderem durch abstürzende Gleitschirmflieger am Merkur, belegt sei. Dabei habe der Termin für diese Übung sehr ungünstig gelegen, da zahlreiche Einsatzkräfte und Helfer durch das New-Pop-Festival gebunden gewesen seien. Er habe aber nicht anders koordiniert werden können. Erschwerte Bedingungen also, das notwendige Rettungspotenzial zusammenzubringen. Erschwerte Bedingungen auf der 1,2 Kilometer langen, steilen Strecke aber auch für die Retter und Helfer. Zu Fuß transportierten sie, von einem Notarzt begleitet, Notfallkoffer, eine Leiter, Rettungstragen und starke Textilgurte hinauf, um die Bergbahnwagen zu sichern. Während die Einen den Bergbahnwagen sicherten, kümmerten sich die Anderen um die "Opfer", die zuvor professionell, wie beim Film, verwundet geschminkt worden waren. Sie wurden sodann zur Talstation getragen, wo vom DRK eigens ein Klinikzelt zur Erstbehandlung der Verletzten aufgebaut war. Genau ausbaldowert werden mussten auch die Fahrwege für die Rettungsfahrzeuge. Es durfte nicht zu Begegnungsverkehren auf den Hauptwaldwegen über Wolpertinger und Binsenwasen kommen, da sie dafür zu eng sind. Deshalb mussten zwei verschiedene An- und Abfahrtswege "im Kreisverkehr" um den Merkurberg festgelegt werden. Trotzdem, so Buschert, sei nicht auszuschließen gewesen, dass etwa auswärtige Autofahrer durch ihr Navi auf die Waldwege gelotst werden. Insgesamt erwiesen sich die zu lösenden organisatorischen und logistischen Herausforderungen dieser Übung als äußerst komplex und anspruchsvoll. Doch perfekte Planung, glasklare Kommandos, Anweisungen und die Erfahrung der meisten Beteiligten sorgten auch unter erschwerten Bedingungen für einen reibungslosen Rettungseinsatz. Davon überzeugen konnten sich unter anderem auch Oberbürgermeisterin Margret Mergen, Stadtwerke-Chef Helmut Oehler und BBL-Betriebsleiter Stefan Güldner.

