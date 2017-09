Abschiedsfete im Glashaus

Baden-Baden (fs) - Wie sagte Rainer Lauerhaß am Samstagabend in seinem Ooser Gärtnerei-Glashaus? "Ich will einen sauberen Abgang!" Den hat er, mit viel Wehmut, auch bekommen. Zum 17. und damit letzten Mal hat der Ooser Carneval-Verein (OCV) in dessen unvergleichlichem Ambiente sein Oktoberfest gefeiert. Denn Lauerhaß, der den elterlichen Betrieb 1975 zusammen mit seiner Frau Brunhilde übernahm, hört auf. Im kommenden Jahr soll sein Glashausgelände platt gemacht werden für eine Neubausiedlung (das BT berichtete). (fs) - Wie sagte Rainer Lauerhaß am Samstagabend in seinem Ooser Gärtnerei-Glashaus? "Ich will einen sauberen Abgang!" Den hat er, mit viel Wehmut, auch bekommen. Zum 17. und damit letzten Mal hat der Ooser Carneval-Verein (OCV) in dessen unvergleichlichem Ambiente sein Oktoberfest gefeiert. Denn Lauerhaß, der den elterlichen Betrieb 1975 zusammen mit seiner Frau Brunhilde übernahm, hört auf. Im kommenden Jahr soll sein Glashausgelände platt gemacht werden für eine Neubausiedlung (das BT berichtete). Umso intensiver feierten mehrere Hundert Fans dieser beliebten Kult-Location deren ebenso trauriges wie grandioses Finale zusammen mit den Egerländern des Musikvereins Sinzheim, ihrem begnadeten Entertainer, Sänger und Moderator Siegfried Schmich und DJ Matti. Liebevolle Umarmungen, Wiederbegegnungen und freundschaftliche Gespräche waren Trumpf an diesem Tag. Schon nachmittags trudelten die ersten Seniorinnen und Senioren zu Kaffee und Kuchen ein. Nach und nach stießen immer jüngere Besucher hinzu, und es war genau diese Mischung, die OCV-Vorstand Matthias Hartmann so schätzte. Zahlreich erwiesen die Besucher befreundeter Vereine dem OCV ihre Reverenz. Am Ende taten sich wirklich die Generationen swingend und auf den Bänken tanzend zusammen - und noch mehr: Als die Egerländer loslegten, gab es kein Halten mehr. Die Stimmung explodierte. Plötzlich wollte keiner mehr nach Hause. Selbst unbeteiligte Vertreter der Folk- und Rock-Gitarren-Fraktion hielten sich besuchsweise länger auf dem Gelände auf, als man ihnen zutrauen mochte - scheinbar, um den alten Volksmusik-Hasen noch was abzugucken. Zahlreiche befreundete Vereine und treue Besucher würdigten mit ihrer Präsenz das "Grande Finale" im Lauerhaß'schen Oooser Glashaus. Ihnen allen fehlte es auch weder an knusprigen Häxle, leckeren Weißwürsten mit süßem Senf oder fein geröstetem Fleischkäs. Es war der würdige Rahmen für OCV-Vorsitzenden Matthias Hartmann, langjährig verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Für 11 Jahre wurden ausgezeichnet: Eberhard Blaschka, Sven Jäger, Sigrun Lang, Nicki und Sabine Lott und Sandra Müller. 22 Jahre Mitglied im OCV sind Werner Bauer, Anne Fischer, Julian Hartmann, Melissa Hasel, Heinrich und Marianne Kauffeld, Christoph Maier und Armin Schöpflin. 33 Jahre Mitglied im OCV sind Sabine Eckstein-Altmeyer, Susanne Eisen, Michaela Frank und Erich Weil.

