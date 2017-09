Markanten Neubau eingeweiht Sinzheim (fs) - Zu einem kleinen Volksfest mit Festzelt, Imbiss-, Espresso-, Wein-, Sekt und Bierständen geriet am Freitagabend die Einweihungsfeier des neuen Betriebssitzes der Conmento Steuerberatungsgesellschaft im Franz-Zoller-Weg 5 am südlichen Ortsende Sinzheims. Hunderte Mandanten und interessierte Bürger ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, den markanten Neubau und die darin verborgenen Dienstleistungen der rund 45 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Finanzbuchhalter unter die Lupe zu nehmen. (fs) - Zu einem kleinen Volksfest mit Festzelt, Imbiss-, Espresso-, Wein-, Sekt und Bierständen geriet am Freitagabend die Einweihungsfeier des neuen Betriebssitzes der Conmento Steuerberatungsgesellschaft im Franz-Zoller-Weg 5 am südlichen Ortsende Sinzheims. Hunderte Mandanten und interessierte Bürger ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, den markanten Neubau und die darin verborgenen Dienstleistungen der rund 45 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Finanzbuchhalter unter die Lupe zu nehmen. Jan Blazek, neben Stefanie Blazek, Roman Walterspacher, Stefanie Seller und Stefan Rauch einer der fünf Betriebsinhaber, erläuterte dem BT bei einem Rundgang die sehr hellen, transparenten, zum Flur hin nur durch Glaswände getrennten Bereiche. Zuvor hatte bereits seine Kollegin, Steuerberaterin, Diplom-Kauffrau und -Volkswirtin sowie Fachberaterin für Heilberufe, Stefanie Seller, das 3,5-Millionen-Euro-Projekt als modernen, architektonisch ansprechenden Blickfang in städtebaulich markanter Lage mit rund 50 Mitarbeiterplätzen plus Erweiterungsoptionen vorgestellt. Dabei habe eine der größten Steuerberatungsgesellschaften der Region mit über 50 Jahren Firmengeschichte und Stammsitz in Sinzheim und einer Niederlassung in Offenburg die Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft geschaffen. "Eine Spitzenleistung!", lobte Blazek die ausführende Oberkircher Baufirma Rendler, die das Gebäude vom ersten Spatenstich bis zur Fertigstellung termingerecht in nur elf Monaten fertigstellte ebenso wie den verantwortlichen Architekten Martin Braun. Dieser nannte auch ein paar Zahlen: Das Gebäude weise auf dem 3100 Quadratmeter großen Gelände, das zuvor der Gemeinde gehörte, eine Geschossfläche von 750 Quadratmetern auf und 1430 Kubikmeter Nutzfläche auf 7200 Kubikmeter umbautem Raum, soviel wie für acht bis neun Einfamilienhäuser gebraucht würden. Jedes Zimmer hat eine eigene Klimaanlage und Fußbodenheizung. Der für jeden Einzelnen individuelle Wohlfühlfaktor konnte somit gewährleistet werden, "ein Gebäude, in dem man gerne arbeitet", freute sich Blazek. Die Gemeinde, so Architekt Braun, allen voran Bürgermeister Erik Ernst, Bauamtsleiter Richard Hörth und der Leiter der Bauverwaltung, Eberhard Gschwender, hätten den Bauherren von Anfang an sehr kooperativ die Bälle zugespielt. Entstanden sei so am südlichen Ortseingang "ein zurückhaltend zeitlos gestaltetes Gebäude, das auch noch in zehn Jahren und länger gefällt", war sich Braun sicher. Man habe sich aufeinander zu jeder Zeit verlassen können, lobte Braun. Das wurde denn auch gebührend gefeiert mit Musik des Karlsruher Duos Rüdiger Wolf am Piano und Alfred Zwerenz am Kontrabass.

