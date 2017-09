Staatsanwalt ermittelt wegen Absprache bei Bauaufträgen

Baden-Baden/Ötigheim - Die Staatsanwaltschaft hat offenbar ein förmliches Ermittlungsverfahren eröffnet wegen des Verdachts der Absprache bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge in der Kurstadt. Das ist gestern Abend am Rande der Sitzung des Hauptausschusses bekanntgeworden.



Oberbürgermeisterin Margret Mergen sagte in der Sitzung, die "bisher nicht spezifizierten Vorwürfe", die auch gegen einen Mitarbeiter der Verwaltung erhoben würden, seien eine Belastung. Sie habe mit dem betroffenen Mitarbeiter gesprochen und sei zur Überzeugung gelangt, dass die Vorwürfe unbegründet seien. Der Mann sei seit über 25 Jahren bei der Verwaltung angestellt. "Wir haben aber höchstes Interesse an der schnellen Klärung des Sachverhalts", so die OB.

Die Staatsanwaltschaft offenbar auch: Sie hatte nach den Veröffentlichungen im Internet Anfang September Vorermittlungen aufgenommen, um zu prüfen, ob die dort geäußerten Vorwürfe wahr sein könnten (wir berichteten), und dabei ist offenbar ein Anfangsverdacht festgestellt worden. Wie im Hauptausschuss zu hören war, hat die Behörde nämlich gestern ein förmliches Ermittlungsverfahren in der Sache eröffnet. Gegen wen genau sich das Verfahren richtet, blieb unklar. Man habe keine Kenntnisse, ob die Ermittlungen auch gegen den Verwaltungsmitarbeiter geführt würden, hieß es am Abend aus dem Rathaus. Michael Klose, Sprecher der Staatsanwaltschaft, war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu erreichen.

Wie berichtet, war im Internet geäußert worden, es gebe private Verbindungen zwischen dem Verwaltungsmitarbeiter und einem Baden-Badener Bauunternehmer - und in der Folge unerlaubte Preisabsprachen bei öffentlichen Bauprojekten. Ins Visier geraten ist dabei auch ein Gemeinderatsmitglied aus Ötigheim. Der Mann soll ebenfalls persönlich mit dem Bauunternehmer bekannt sein und in die Affäre verwickelt sein, hieß es. Gegenüber dem BT sprach der Betroffene von "dummem Zeug" und einer "Kampagne gegen mich". Zu hören war in diesem Zusammenhang auch, dass die im Internet geäußerten Vorwürfe auf eine Schmutzkampagne eines früheren Mitarbeiters der Baden-Badener Baufirma beruhen könnten, der sich an seinem Ex-Arbeitgeber rächen wolle.

All das muss nun die Staatsanwaltschaft klären. Der Ötigheimer Bürgermeister Frank Kiefer jedenfalls verlangt wie seine Baden-Badener Kollegin "lückenlose Aufklärung". Ins gleiche Horn bläst auch die Ratsfraktion der Freien Bürger Baden-Baden (FBB). Dort fordert man von der OB "lückenlose Aufklärung im eigenen Haus". Zudem nimmt die FBB den Baden-Badener CDU-Stadtrat Oliver Weiss ins Visier. Er ist Mitglied im Bauausschuss und als Prokurist in der unter Beschuss geratenen Baufirma tätig. Die FBB fordert deshalb, dass Weiss bis zur Aufklärung der Vorwürfe sein Mandat ruhen lässt.

Nach Informationen des BT deutet Vieles darauf hin, dass es auch so kommen wird. Bei der Sitzung des Bauausschusses vergangene Woche hatte sich Weiss vertreten lassen. Zudem ist zu hören, dass es heute in der CDU-Fraktionsspitze eine Entscheidung über die politische Zukunft von Weiss geben soll.