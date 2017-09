AVG wirbt für Stadtbahn bis Lichtental

Baden-Baden - Die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) hält den Bau einer Stadtbahnlinie vom Bahnhof bis Lichtental für machbar. Die Gleise könnten über weite Strecken auf Fahrbahnen bestehender Straßen verlegt werden, hieß es am Montag im Hauptausschuss. Oberbürgermeisterin Margret Mergen warb dafür, das Projekt ernsthaft zu prüfen.

Natürlich sei eine grundlegende Überarbeitung der Pläne von 1999 nötig, sagte Ascan Eger von der AVG im Ausschuss. Nicht zuletzt deshalb, weil der damals bestehende Zwang, die Gleise auf einem eigenen Bahnkörper zu führen, heute nicht mehr existiere. "2016 hat es eine Gesetzesänderung gegeben", sagte Eger. Seither sei auch eine finanzielle Förderung solcher Projekte durch das Land möglich, wenn die Schienen auf Straßen geführt würden. Voraussetzung sei eine Verkehrsregelung, die den Personennahverkehr bevorrechtige. Deshalb sei nun auch, anders als 1999, eine Linienführung über den Augustaplatz hinaus bis nach Lichtental denkbar, sagte er. Nur die Bundesförderung sei ausschließlich für Streckenabschnitte möglich, die auf eigenen Bahnkörpern geführt würden. Über eine Mischfinanzierung könne man jedoch eine Förderquote von bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten erreichen, so Eger.

Langfristig auch Rastatt und Airpark anbinden

Es bestehe noch "großes Potenzial in der Region", meinte er und warb dafür, langfristig neben der Baden-Badener Innenstadt auch das Zentrum von Rastatt und den Airpark an das Schienennetz anzubinden. "Da wäre dann ein großer Wurf mit ganz neuen Lösungen möglich", so Eger. Mergen sagte: "Ich glaube, nach fast 20Jahren wäre es gut, wenn wir noch einmal einen Blick auf das Projekt werfen würden." Es werde viel über Verkehrsprobleme geredet. Die Stadtbahn wäre eine Möglichkeit, die Lösung der Probleme anzugehen, meinte sie.

Freilich müsste nachgewiesen werden, dass sich Bau und Betrieb einer solchen Linie volkswirtschaftlich rechnen. Dafür müsste eine sogenannte standardisierte Bewertung vorgenommen werden, in die Kosten und Nutzen der Stadtbahnlinie einflössen, wobei auch Faktoren wie die Reduzierung von Staus und Abgasen berücksichtigt würden. "Wir fangen an, zu rechnen, sobald Sie oder das Land uns den Auftrag geben", sagte Eger.

Zuvor hatte AVG-Chef Alexander Pischon über die Pläne des Landes informiert, die Bahnverbindung zwischen Karlsruhe und Achern neu auszuschreiben und die Stadtbahn-Anbindung von der Fächerstadt in Richtung Süden ab 2023 in Baden-Baden enden zu lassen (wir berichteten). Günter Seifermann (Grüne) mahnte dazu erneut eine Bürgerinformation an. Mergen sagte zu, diese gemeinsam mit der Baden-Baden-Linie (BBL) organisieren zu wollen.

Die OB sagte zudem zu, dem Land einen Forderungskatalog für die Neuausschreibung der Bahnverbindung vorzulegen. Demnach müssten alle bisherigen Haltepunkte (Rebland, Sinzheim, Haueneberstein, Bühl) mindestens wie bisher angefahren werden. Außerdem sei auf Qualität der eingesetzten Waggons und das Funktionieren der Umsteigeverbindungen zu achten, sagte sie.