Neuer Leiter will Musikschule breiter aufstellen

Baden-Baden - Der neue Leiter der Clara-Schumann-Musikschule heißt Ralf Eisler. Der 50-Jährige hat seinen neuen Job als Nachfolger für den im Februar verstorbenen Heinrich Funk am 15. September angetreten. Er war einer von etwa 50 Bewerbern, sagte Bürgermeister Michael Geggus gestern bei der Vorstellung des neuen Mannes an der Spitze der Bildungseinrichtung. Eisler habe durch seine große Qualifikation überzeugt.

Der gebürtige Karlsruher hat vor, die Baden-Badener Musikschule breiter aufzustellen. Neben dem bisher schon gepflegten Einzelunterricht an verschiedenen Instrumenten will er einen Schwerpunkt auf Klassenunterricht sowie die stärkere Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und beispielsweise der Volkshochschule legen. Zudem sei ihm die Arbeit mit Senioren und Behinderten wichtig. "Es ist heutzutage für eine Musikschule wichtig, Angebote für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen", meint er.

Dies könne auch finanziell rentabel sein, betont Eisler. In den acht Jahren, in denen er bis zuletzt die Musikschule im schwäbischen Aalen geleitet und auch dort schrittweise dieses Konzept umgesetzt habe, sei der Zuschussbedarf pro Schüler von über 60 auf unter 45 Prozent gesunken. Die Schülerzahlen hätten sich im gleichen Zeitraum von 1100 auf etwa 2200 verdoppelt. Seine Pläne seien mit dem bestehenden Personal und in den bestehenden Räumen umsetzbar, betont Eisler. Schließlich komme es darauf an, mit der Musikschule nicht nur in den eigenen Räumen, sondern in der ganzen Stadt präsent zu sein. "Die Verstärkung des dezentralen Unterrichts ist ein Steckenpferd von mir", sagt er. Er wolle mit der Schule "hinausgehen und werben".

Die Clara-Schumann-Musikschule hat derzeit laut Stadtverwaltung etwa 750 Schüler, die von zirka 50 Lehrkräften unterrichtet werden. Nur 14 der Lehrer haben feste Anstellungen jeweils in Teilzeit, hieß es weiter. Zuletzt hatte es im Gemeinderat Auseinandersetzungen über die Höhe der Gebühren gegeben. Eisler sei den Lehrern der Schule und auch dem Förderverein bereits vorgestellt worden, sagte Geggus.

Vor seiner Tätigkeit in Aalen war Eisler im hessischen Lauterbach als Leiter der Musikschule tätig gewesen. Die beruflichen Anfänge des neuen Musikschulleiters liegen unter anderem auch in Mittelbaden. Von 1994 bis 1999 war er Aushilfsmusiker an der Baden-Badener Philharmonie und Lehrer an der Musikschule in Gernsbach. Er freue sich, eine Anstellung in seiner alten Heimatregion bekommen zu haben und gehe von einer Expansion der Clara-Schumann-Schule aus, sagte Eisler.

Ursächlich für seinen beruflichen Wechsel dürften zudem aber auch Probleme sein, denen sich Eisler bei seinem bisherigen Arbeitgeber, der Musikschule in Aalen, ausgesetzt sah. Wegen Vorwürfen bezüglich seines Führungsstils und angeblicher verbaler Übergriffe gegen weibliche Kollegen hing der Haussegen in der Aalener Musikschule zuletzt schief. Auch der Aalener Gemeinderat beschäftigte sich mit den Problemen. Daraufhin kam es zu einer einvernehmlichen Trennung zwischen der Stadt Aalen und Eisler.

Auf BT-Nachfrage sagte Geggus gestern, er wisse von den Problemen in Aalen. Eisler habe bei der Bewerbung keinen Hehl aus den Umständen seines Abschieds aus dem Schwäbischen gemacht. Nach einem Gespräch mit dem zuständigen Aalener Dezernenten sei er aber zum Schluss gekommen, eine Anstellung von Eisler in Baden-Baden zu befürworten. Auch bei der Vorstellung des neuen Schulleiters bei der Lehrerschaft und im Förderverein der Musikschule sei über die Aalener Probleme gesprochen worden. Das habe die Leute aber nicht weiter interessiert, man habe dem neuen Mann ausschließlich fachliche Fragen gestellt, so Geggus. Er gehe davon aus, dass Eisler "unverschuldet in die Fänge einer Kampagne geraten" sei.