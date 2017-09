Neuer Vize ist seit 2006 am RWG

Dabei sei das Wort "neu" an dieser Stelle irreführend, hat Prestenbach doch bereits seit zwei Jahren faktisch wichtige organisatorische Aufgaben übernommen und Schulleiter Matthias Schmauder unterstützt.

Tobias Prestenbach wurde in Rastatt geboren und legte dort 1995 am Tulla-Gymnasium sein Abitur ab. Nach dem Studium der Fächer Sport und Mathematik in Karlsruhe und nach Beendigung des Referendariats begann er seine Lehrertätigkeit 2003 an der beruflichen Louis-Lepoix-Schule in Baden-Baden.

Tobias Prestenbach ist bereits seit 2006 am RWG tätig und kennt die Bildungseinrichtung daher natürlich sehr gut. Schon unter Schulleiter Reiner Krempel war er für das Erstellen der Stundenpläne zuständig, seit dem Schuljahr 2015/16 erfüllt er zudem die wichtige Aufgabe des Oberstufenberaters. Auch in anderen Bereichen engagierte er sich für die Schule, zum Beispiel als Fachbetreuer des Fachs Mathematik. Im Personalrat setzte er sich außerdem für die Belange seiner Kolleginnen und Kollegen ein.

In seiner neuen Rolle als stellvertretender Schulleiter möchte er die Rahmenbedingungen noch weiter verbessern, damit die vielen engagierten Lehrer möglichst optimale Voraussetzungen hätten, "um guten Unterricht machen zu können". Ganz besonders sei ihm auch die Weiterentwicklung und Optimierung des Ganztagsangebots ein Herzensanliegen. Für die Schüler sollen attraktive Zusatzangebote und Fördermöglichkeiten geschaffen werden, so dass sie sich mit ihren Fähigkeiten bestmöglich weiterentwickeln können. Bei alledem möchte Prestenbach eng mit dem Kollegium zusammenarbeiten, da ihm Teamarbeit sehr wichtig ist.