Mögliche Absage: Stadt weist Verantwortung zurück

Villingendorf / Rottweil

Täter von Villingendorf gefasst Villingendorf/Rottweil (lsw) - Nach der Bluttat in Villingendorf hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der Mann, der seinen Sohn, den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine erschossen haben soll, sei in Rottweil nach einem Hinweis aus der Bevölkerung festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit (Foto: dpa).

Rheinmünster

Schwerer Unfall in Stollhofen Rheinmünster (red) - Bei einem Unfall auf der K3731 in Stollhofen sind am Dienstag zwei Männer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte beim Einbiegen von einem Wirtschaftsweg in die Kreisstraße einen Pkw übersehen. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden (Foto: bema).