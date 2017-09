(Zu) eindrucksvolle Kunst im Augustasee

- Das fahle Licht des Mondes wirft lange Schatten auf dem Boden, von den herbstlichen Bäumen wehen Blätter auf die Straße, auf der eine Person ganz allein nach Hause geht. Nervös blickt sie sich um; in dem seitlich des Weges verlaufenden Wasser spiegelt sich der Mond - und plötzlich ein Schrei: Aus dem See ragt eine blasse Hand empor. Klingt wie im stereotypischen Horrorfilm - ein Horrorfilm, der in Baden-Baden Realität hätte werden können.

Denn wer am Montag in der Mittagszeit einen flüchtigen Blick auf den Augustasee warf, war fast versucht, die Seenotrettung zu alarmieren. Ein Koffer schwamm da, und Hände reckten sich wie nach letzter Luft ringend aus dem Wasser - ein Unglück? Nein, Kunst! Und diese sollte nicht etwa die fiktive Handlung eines Horrorfilms nachahmen, sondern an das ganz reale Ertrinken Tausender Migranten im Mittelmeer erinnern.

Etwas unglücklich fanden diese Kunst aber die Verwaltung und das Kulturbüro, und so erging an den Künstler eiligst die Nachricht: "Raus damit aus dem Augustasee". Bei der Eröffnung der Ausstellung "Untergegangen" des aus Aleppo stammenden Abdullah Rajab Almalla am Montagnachmittag war das Horror-Szenario dann schon entschärft.

Mit Angst vor dem plötzlichen Auftauchen eines Seenotrettungskreuzers auf der Oos oder den Erben von Regisseur Stanley Kubrik, die einen zweiten Teil des legendären Horrorfilms "Shinig" drehen wollen, hat das allerdings laut Stadtverwaltung nichts zu tun. Es gehe vielmehr darum, dass die zusätzlichen Objekte von der "eigentlichen" Kunst - unter Wasser präsentierten Fotos von der zerstörten und laut dem Künstler ebenfalls "untergegangenen" Stadt Aleppo - ablenken würden. Dabei ständen doch die im Mittelpunkt und seien allein schon eindrucksvoll genug, sagt Petra Heuber-Sänger vom städtischen Kulturbüro. Ach und dann ist da noch die bürokratische Kiste: Angemeldet wurden vom Künstler nur die Bilder, nicht Koffer und Arme - und da in Deutschland alles, was nicht in vier Formularen mit drei Durchschlägen beantragt wurde, inexistent ist, mussten die Utensilien wieder verschwinden. Soweit zur offiziellen Begründung.

Wir interpretieren jetzt mal: Irgendwie klingt das danach, als wollte das betont kulturbewusste Baden-Baden sich nicht den Ruf erarbeiten, die Kunst zu beschränken. Aber irgendwie klingt das auch danach, als wollte das betont mondäne, traditionsreiche und touristisch geprägte Baden-Baden den Passanten am Augustaplatz diese Art der Kunst nicht zumuten. Florian Krekel