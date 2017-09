Gestaltungsbeirat segnet Arvato-Pläne ab Von Florian Krekel Baden-Baden - Eine klare Antwort und die städtischen Erfahrungen brachten für die Architekten des geplanten Neubaus der Firma Arvato in der Murgstraße den Erfolg: Der Gestaltungsbeirat segnete ihre Pläne ab, jetzt kann es vor dem Bauausschuss weitergehen. Die klare Antwort, die dabei erfolgbringend war, lautete: "Nein". Gestaltungsbeiratsvorsitzender Wolfgang Riehle hatte zuvor im Bezug auf die Höhe des Parkhauses gefragt: "Sie wollen also das oberste Geschoss nicht opfern?" Denn vor allem die Höhe des an das Bürogebäude in der Murgstraße angeschlossene Parkhaus in der Briegelackerstraße war es, die dem Beirat Bauchschmerzen bereitete. Die Mitglieder plädierten dafür, das fünf Stockwerke hohe Parkhaus niedriger zu machen und nicht, wie angedacht eine, sondern zwei Parkebenen unterirdisch zu errichten. Doch das, so argumentierten die Architekten, gehe aufgrund schwieriger Bodenverhältnisse und einem hohen Grundwasserspiegel nicht. Bestätigt wurde das von Vertretern der Verwaltung, etwa vom Fachbereichsleiter Planen und Bauen, Rudolf Schübert. Auch die Stadt hatte einst diese Probleme beim Neubau des Verwaltungsgebäudes im Briegelacker, wo auf das Tiefgeschoss verzichtet wurde, zugunsten einer Erhöhung. Und auch in Sachen Außengestaltung konnte sich das Gremium mehrheitlich zu einer Befürwortung durchringen. Sie erfolgt durch ein Metallgewebe, das in einer ähnlichen Farbe wie die Fensterlammellen des Verwaltungsgebäudes gehalten wird. Schallschutzgutachten hätten bestätigt, dass alle Grenzwerte gegenüber der nahen Wohnbebauung eingehalten würden. Einheitlich zur Befürwortung durchringen konnte sich der Gestaltungsbeirat aber nicht - einigen Mitgliedern war das Parkhaus einfach zu monströs, auch wenn die Firma Arvato einen hohen Parkdruck durch viele Mitarbeiter von auswärts geltend macht. Doch Vorsitzender Riehle folgte schließlich der Mehrheit und gab im Namen des Gestaltungsbeirats grünes Licht und somit die Empfehlung zur Zustimmung an den Bauausschuss.

