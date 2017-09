Was darf es sein: Lachsfilet oder Tortellini?

Sinzheim - Geduldig stehen die Schüler der sechsten Klasse der Lothar-Kübel-Realschule in Sinzheim in der Reihe der Essensausgabe in der neuen Mensa an. In ihren Händen halten sie ein Serviertablett. Ein Bildschirm zeigt an, was es heute und in den kommenden Tagen zum Essen gibt. Zwar steht die Mensa schon seit Schuljahresbeginn für die Schüler offen, doch erst gestern Mittag eröffnet Bürgermeister Erik Ernst die Einrichtung offiziell.

Hierfür hat sich der Rathauschef etwas Besonderes einfallen lassen: Er hat seine Krawatte gegen eine Kochjacke getauscht und gibt das Essen an die Schüler aus.

Bevor Ronja aus der sechsten Klasse direkt an der Essensausgabe ankommt, legt sie zunächst einen Chip mit einem gespeicherten Guthaben auf ein Lesegerät. Im Nu ist der Betrag für das Essen in Höhe von 4.50Euro abgebucht. Dann sieht die Schülerin die angebotenen Gerichte: Lachsfilet auf Lauchgemüse mit Kartoffeln und als vegetarisches Gericht Tortellini mit Spinatfüllung.

Alle Zutaten werden in der Mensaküche von Horst Vierulrich frisch zubereitet. Morgens hilft ihm ein Aushilfskoch bei der Vorbereitung der Speisen. In dem kleinen Team sind noch zwei Küchenhilfen tätig. Vierulrich kocht seit Schuljahresbeginn in der Mensaküche. Zuvor arbeitete er einige Jahre mit Starkoch Harald Wohlfarth zusammen. Angestellt ist er aber bei einer Gastronomiefirma, die ihren Sitz in Varnhalt hat. "Ich lege großen Wert darauf, dass die frischen Zutaten aus der näheren Region stammen", sagt der Firmeninhaber Werner Echsle, der neben einigen Rathausmitarbeitern zu den Gästen am Eröffnungstag gehört.

"Mit oder ohne Tomaten?", fragt der Bürgermeister bei der Essensausgabe, als er mit einer Kelle die Tortellini auf den Teller lädt. "Ohne bitte", antwortet Ronja. Begleitet von den kontrollierenden Blicken des Chefkochs gießt Ernst mit einem Soßenlöffel die Käsesoße vorsichtig über die Teigwaren und reicht den Teller mit dem Menü darauf der Schülerin.

Im Nu haben sie und ihre Schulfreundinnen einen Platz an einem der rund zehn Tischgruppen, an denen für rund 75 Personen Platz ist, mit den grell-bunten Farben in dem lichtdurchfluteten Speisesaal ergattert. Damit eine siebte Schülerin an dem Tisch Platz hat, schieben die Mädchen die Tabletts zusammen. Die Tische seien etwas länger als die dazugehörigen Sitzplätze. Das Essen sei prima, sind sie sich im Gespräch mit dem BT einig. Ihr Mensa-Lieblingsessen: Schnitzel mit Pommes und Spätzle.

"Es ist schon etwas Besonderes, wenn der Bürgermeister das Essen ausgibt", findet Lara. "Aber etwas größer hätten die Portionen schon sein können", wendet Emily daneben ein. Den Nachschlag holt sie sich später. Am Tisch nebenan sitzen Elif, Celine und Josephine. Sie haben inzwischen fertig gespeist und räumen ordentlich die Teller von den Tischen auf einen Wagen. Sie seien es von Zuhause so gewohnt, erzählen die Drei. Dennoch hätten die Lehrer im Unterricht darauf hingewiesen, dass man keine Abfälle auf den Tischen stehenlassen sollte, "wie da drüben", sagt sie und zeigt auf einen benachbarten Tisch.

Die drei Schülerinnen planen zunächst eine halbe Stunde Pause einzulegen und anschließend im Zuge des neuen Angebots der Ganztagesschule - zu dem die Mensa gehört - gemeinsam für einen Test am nächsten Tag zu lernen.