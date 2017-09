Dengler-Klinik: Aufwendige Erweiterung in Holzbauweise Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Gestern wurde in der Klinik Dr. Franz Dengler einer der ersten Holz-Klinikbauten Deutschlands eröffnet. In dem vierstöckigen Vier-Millionen-Euro-Projekt entstanden auf 1880Quadratmeter Fläche 26Patientenzimmer, Tagungsräume und ein neuer Speisesaal. Wegen seiner Hanglage und dem damit verbundenen Erddruck wurde das Erdgeschoss in Betonbauweise erstellt, die drei darüber liegenden Geschosse in Holz. Ein 13 Meter langer, freitragender überdachter Steg, ebenfalls aus Holz, verbindet nun das dritte Obergeschoss des Neubaus mit seinem begrünten Flachdach mit dem Untergeschoss des Haupthauses. Die Außenhülle konnte aufgrund der Vorfertigung durch die niederbayerische Fertigbaufirma Haas in nur 17Tagen gestellt werden, wie deren Abteilungsleiter Johann Wimmer erläuterte. Dabei wies er auf schwierigste Bedingungen logistischer Art und durch baubehördlich herausfordernde Vorschriften hin. So gab es wegen Platzmangels keinen Abstellort für Baumaterial. Alles musste sofort verbaut werden. Wegen seiner Nutzung als Rehaklinik gilt das Gebäude als Sonderbau. Das heißt: Alle tragenden und trennenden Teile müssen einem Feuer 90 Minuten lang Widerstand leisten können. Ein ganzheitliches Brandschutzkonzept wurde entwickelt, um die geforderten Qualitätsstandards zu gewährleisten. Sowohl die Vorfertigung in Falkenberg als auch der Aufbau vor Ort wurden von Experten der Technischen Universität München überwacht und abgenommen. Der Geschäftsführer der Dengler-Klinik, Arnd Fliescher, lobte die kurze Bauzeit von rund einem Jahr, bei der rund 2600 Tonnen Erde bewegt, rund 27 Kilometer Kabel verlegt und 315 Kubikmeter Holz verarbeitet wurden. Aufgrund einer "ellenlangen Vorschriftenliste" habe sich in Baden-Baden bislang noch niemand an so ein Projekt herangetraut. Die Investition sei ein wichtiger Schritt, um die Klinik wettbewerbsfähig zu halten. "Standard reicht in Baden-Baden nicht aus", meinte er. Oberbürgermeister Margret Mergen fand es "spannend, wie so etwas in nicht einfacher Lage entstand". Dengler gehöre zu den Kliniken, die die Tradition der Bäderstadt hochhielten und rund 3500 Patienten jährlich hätten. Stadtgeschichtler Robert Erhard nahm die Gäste mit auf einen humorvollen Streifzug durch die Klinikgeschichte. Hubert Seiter, ehemaliger Erster Direktor der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg, referierte über eine qualitätsorientierte Preisfindung in der Rehabilitation. Der ärztliche Direktor der Klinik, Dr. Norbert Ursel, hatte sich die sektorenübergreifende Patientenversorgung nach einer Operation als Thema vorgenommen. Dr. Katja Wiegand, Oberärztin für Psychosomatik, sprach über die Psychosomatik als ganzheitliche Medizin. Zum Schluss überreichte Johann Wimmer Arnd Fliescher den symbolischen Schlüssel. Musikalisch gestaltet wurde der Vormittag vom Reiner Ziegler Jazztrio.

