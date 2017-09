"Alltagshelden" in Sachen Flüchtlingsintegration Von Peter Fauth-Schlag Baden-Baden - Im Palais Hamilton der Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau zeichnete Vorstandsvorsitzender Stefan Siebert gestern das Baden-Badener Netzwerk Asyl mit dem Bürgerpreis 2017 der Sparkassenstiftung in der Kategorie "Alltagshelden" aus. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert und gilt als lokale Vorentscheidung für den Deutschen Bürgerpreis mit dem bundesweit einheitlichen Schwerpunktthema "Vorausschauend engagiert: Real, digital, kommunal". Stellvertretend für die rund 350 ehrenamtlich Engagierten im 2015 gegründeten Netzwerk Asyl nahm deren Sprecher Klaus Pistorius den Preis entgegen. Siebert sprach den Helfern seine Hochachtung für ihren Einsatz in der Flüchtlingshilfe aus. Ihr Ziel sei es, Flüchtlingen auf verschiedenen Ebenen den Weg in die Gesellschaft zu ebnen und ihnen zu einer gelungenen Integration zu verhelfen. Dazu gehörten unter anderem eine formlose Kontaktaufnahme, ein vertrauensvoller Beziehungsaufbau, die Vermittlung deutscher Sprachkenntnisse in ehrenamtlich geleiteten Sprachkursen, Unterstützung und Vermittlung bei der Arbeitssuche, Begleitung zu Behörden oder Ärzten, Beratung im Asylverfahren und schließlich, neben moralischer Unterstützung in einer schwierigen Lebensphase, auch die Vermittlung von Regeln und kulturellen Normen in Deutschland sowie kulturelle und sportliche Aktivierung. Klaus Pistorius verwies in seinen Dankesworten unter anderem auf rund 50000 Ehrenamtsstunden, die das 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise spontan von etwa einem Dutzend Menschen gegründete Netzwerk Asyl in vielschichtiger Arbeit allein im vergangenen Jahr geleistet habe. Rund 1000 Geflüchtete lebten derzeit in Baden-Baden in acht Unterkünften und diversen Einzelwohnungen. Schon seit dem Jahr 2014 treffen sich Freunde und Unterstützer der Flüchtlingsarbeit, der "Arbeitsgemeinschaft Willkommen", der Westlichen Industriestraße, des Vereins Aktiv Brücke, des Cafés International, des Patenschaftsprojekts der Caritas, ehrenamtliche Sprachlehrer und -lehrerinnen sowie der Blog der Flüchtlingshilfe regelmäßig, um eine Plattform zu haben, ihre Arbeit strukturell zu organisieren und effektiv zusammenarbeiten zu können. Es ist ein Baden-Badener Erfolgsmodell in Sachen gelungener Flüchtlingsarbeit und Integration, das die Sparkassenstiftung da gestern mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet hat und dem bei der Preisverleihung auch Oberbürgermeisterin Margret Mergen ihre Hochachtung ausgesprochen hat.

