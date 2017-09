Vom blinden Pudel bis zu "Willi Wichtig"

Baden-Baden - Im hiesigen Tierheim spricht man gerne von einer Erfolgsgeschichte, wenn von der BT-Serie "Wer will mich haben?" die Rede ist. Sie kann ein Jubiläum feiern. Denn bereits im 25. Jahr wird in jeder Samstagsausgabe von der Lokalredaktion des Badischen Tagblatts diese entscheidende Frage gestellt - und bis Ende dieses Jahres werden durch diese Aktion rund 1200 Tiere ein Zuhause gefunden haben.

Alles begann mit dem schüchternen "Waldi". Der Dackel-Mischling war am 6.Februar 1993 der erste Tierheim-Bewohner, der im Rahmen von "Wer will mich haben?" vorgestellt wurde. Und "Waldi" konnte dadurch schon bald aus dem Heim ausziehen. Ähnlich ist es im Laufe der Jahre aufgrund der BT-Aktion vielen anderen Vierbeinern, Vögeln, Fischen und - tatsächlich - auch Schlangen ergangen. Im Durchschnitt werden 80 Prozent der präsentierten Tiere vermittelt - in 25 Jahren also etwa 1200 von 1500 Fell, Gefieder oder auch Schuppen tragenden Tierheim-Insassen.

Für Viola Peter, Vorsitzende des Baden-Badener Tierschutzvereins, der auch das hiesige Asyl für Tiere ohne Zuhause betreibt, ist die "großartige BT-Serie zum Selbstläufer geworden". Immer wieder werde man wegen der vorgestellten Tiere angesprochen. Diese Aktion, so Peter, habe "uns und unserer Arbeit" sehr geholfen, denn vorher sei in Baden-Baden oft nicht bekannt gewesen, dass hier überhaupt ein Tierheim existiert. Aber durch die regelmäßigen Veröffentlichungen "haben die Leute mitgekriegt: Hier läuft was, man bemüht sich hier."

Und dann schaut Viola Peter auf Katja Damalis und Jessica Reichynek, die beide feste Mitarbeiterinnen im Tierheim sind. Die beiden erinnern sich noch gut an den November 1995, als das BT ein Heim für Ratte "Paule" suchte. Bei ihnen fand nicht nur "Paule" ein Zuhause, sondern das Tierheim bekam mit Reichynek und Damalis auch zwei leidenschaftliche Tierschützerinnen.

Durch die Serie, so betont Viola Peter, sei die Besucherfrequenz erheblich angestiegen. Nicht selten gebe es nach Veröffentlichungen im BT einen großen Ansturm auf die vorgestellten Tiere, da müsse man natürlich auswählen. Aber oft gelinge es in diesen Fällen auch, Interessenten, die das eigentliche Wunschtier nicht bekommen konnten, stattdessen einen anderen dankbaren Heimbewohner zu vermitteln.

Zu den glücklichen "Serienstars", denen ein neues Zuhause verschafft wurde, zählte zum Beispiel im Jahr 1997 der blinde Pudel "Heinerle", den eine behinderte Frau ganz fest in ihr Herz schloss. Oder Dackel "Benny", der zum "Kurschatten" wurde, weil eine Frau auf Kur an der Oos den Bericht im BT gesehen hatte. Der Pekinesen-Dackel-Mischling "Wenzel" sorgte 2008 für einen solch großen Andrang im Tierheim, dass die Entscheidung über die Vergabe schließlich per Los getroffen werden musste.

2002 wurde der eifrig singende Kanarienvogel "Hansi" ganz entkräftet vor dem Baden-Badener Ordnungsamt aufgegriffen. Ob er sich dort vielleicht wegen eines Bußgeldbescheids aufgrund seines Gesangs beschweren wollte, weiß man nicht, aber auf jeden Fall fand "Hansi" einen Partner, dem er etwas vorsingen konnte.

2010 verguckten sich Tierfreunde nach einer BT-Veröffentlichung in die junge Katze "Piana" - und mussten dann auch noch deren Mutter mitnehmen, die sich nicht von der Tochter trennen wollte. Das Schicksal gewendet hat sich 2012 auch für ein Meerschweinchen, das im Tierheim von Artgenossen gemobbt worden war. Es kam zu einigen Meerschweinchen nach Hügelsheim, wo es erstaunlicherweise gleich das Kommando übernahm und den Namen "Willi Wichtig" erhielt.

Nicht alle Serien-Tiere bekommen ein neues Zuhause, manche finden dadurch auch ihr altes wieder. So Hundemischling "Stromer" aus Kuppenheim, der nach sechmonatigem Herumstreifen am Hardberg beim Wühlen in Mülltonnen eingefangen worden war. Oder im Jahr 1996 der schon 20-jährige Kater Tom: Seine Besitzerin in Geroldsau hatte gedacht, er habe sich zum Sterben zurückgezogen. Nichts da, der betagte Kater hatte einen Ausflug gemacht, der im Tierheim endete.

So war es auch 1999 bei Sumpfschildkröte "Theo". Sein Besitzer dachte, "Theo" habe sich zum Winterschlaf eingegraben. Stattdessen spazierte die Schildkröte vergnügt durch die halbe Stadt. Wenn Tiere abhanden kommen, so betont Viola Peter, sollten die Halter doch öfter auch im Tierheim nachfragen.

Die Tierschützer glauben nicht daran, dass die Zahl der zu vermittelnden Kreaturen in Zukunft abnehmen könnte. Es sei immer noch so, meint Peter, dass viele Leute sich Tiere anschaffen, ohne genügend darüber nachzudenken, ob man genügend Zeit dafür hat und speziellen Bedürfnissen - gerade bei Exoten - auch gerecht werden kann. "Ein Tier ist nicht nur Vergnügen, sondern auch Verpflichtung", sagt sie.