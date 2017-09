Bezahlbarer Wohnraum als großes Ziel

Baden-Baden - "Endlich mal wieder ein echtes Richtfest!", freute sich Architekt Thomas Schmälzle am Mittwoch nach dem Richtspruch des Geschäftsführers der Gaggenauer Firma Holzbau Hurrle, Simon Baumann, an der Baustelle der Baugenossenschaft Familienheim Baden-Baden in der Hauenebersteiner Bahnhofstraße. Dort entstehen zurzeit für 5,5 Millionen Euro zwei Mietwohngebäude.

Familienheim-Geschäftsführer Stefan Kirn nannte die Eckdaten des Projekts: Entstehen soll eine Gesamtwohnfläche von 2365 Quadratmetern, für beide Häuser sind jeweils 14Wohneinheiten und Tiefgaragen vorgesehen. Die Zwei- bis Vierzimmer-Wohnungen mit zwischen 57 und 115 Quadratmetern Wohnfläche und großzügigen Balkons sind alle über einen Aufzug zugänglich und größtenteils barrierefrei erreichbar. Zu jeder Wohnung gehört zudem ein Kellerraum.

Das Besondere an den Wohnungen: Ihr Bau wird von Fördermitteln des Programms "Bezahlbares genossenschaftliches Wohnen in Baden" der Erzdiözese Freiburg bezuschusst. Wie bereits in dem im August bezogenen Neubau in der Bauernfeldstraße werden auch hier "60 Prozent der Wohnfläche durch die Kirche unbürokratisch gefördert", sagte Kirn. Die Mieter erhalten zum regulären Mietpreis einen Zuschuss von 1,50 Euro pro Quadratmeter monatlich.

"Damit leistet das Familienheim einen weiteren Beitrag zur Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen in Baden-Baden", so Kirn weiter. Die Planung habe bereits im Jahr 2013 begonnen. In diesem Frühjahr rollten die ersten Bagger an. Die Fertigstellung des Projekts sei bis zum Frühsommer 2018 absehbar.

In dessen direkter Nachbarschaft sollen zudem ab diesem Spätjahr acht Doppelhaushälften mit jeweils 140 Quadratmetern Wohn- und 55 Quadratmetern Nutzfläche entstehen - "sicherlich eines der größten Bauvorhaben in der Historie unserer Baugenossenschaft", hob Kirn hervor.

Man habe, getreu der eigenen Philosophie, darauf geachtet, dass sämtliche am Bau beteiligten Handwerksbetriebe aus Baden-Baden oder zumindest der näheren Region kommen, denn "das regionale Handwerk ist ein starker Partner unserer Baugenossenschaft". Kirn dankte den beteiligten Handwerkern, die mit einer ordentlichen Richtfestmahlzeit belohnt wurden, dem Bauleiter Thomas Stutz, der die Baustelle als vorbildlich, ordentlich und gut organisiert gelobt habe, und dem Team des Architekturbüros Thomas Schmälzle.