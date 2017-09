Sport soll Grenzen überwinden Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Ein Integrationsprojekt für einheimische und Flüchtlings-Kinder sowie Schüler mit Migrationshintergrund hat auf Initiative der hiesigen Rotary-Clubs mit dem neuen Schuljahr begonnen. Unter dem Motto "Team 4 Winners" wird ein zusätzliches Sportangebot geschaffen, getreu der Devise, dass Sport verbindet. Hiefür gingen die drei Rotary-Clubs (RC) Baden-Baden, Baden-Baden-Merkur und Rastatt-Baden-Baden auf die Werkrealschule Lichtental, die Merkurschule Gaggenau-Ottenau und die Aloys-Schreiber-Schule in Bühl zu, die sich sofort begeistert zeigten. Dieses zusätzliche Sportangebot soll einen Beitrag leisten zur Integration von Flüchtlingskindern, aber auch von Jugendlichen, die sich mit dem Einbringen in den Klassenverband schwer tun. Sprachliche, körperliche und soziale Grenzen sollen bei dem freiwilligen Angebot während der Schulzeit aufgehoben werden. Die beteiligten Schulen kontaktieren zuvor die Eltern der infrage kommenden Kinder und stellen Räume sowie Equipment zur Verfügung. Es ist den drei Rotary-Clubs gelungen, qualifizierte Trainer und Übungsleiter zu finden, trotz der Uhrzeit am Nachmittag. Eine große Hilfe waren hierbei die regionalen Sportvereine, denen die RC-Vertreter gestern bei der Vorstellung des Projekts deshalb ein großes Lob aussprachen. Die drei Rotary-Clubs übernehmen dafür die anfallenden Honorarkosten, pro Club wird dabei mit einem Volumen von rund 2000Euro pro Schuljahr gerechnet. Nach dem Vorbild des RC-Clubs Offenburg/Ortenau, der das Konzept erarbeitet und bereits sehr erfolgreich einen eigenen Verein "Team 4 Winners" gegründet hat, geht auch hier das Engagement der Clubs über die Funktion des "nur" Geldgebens hinaus. Organisation und Absprachen mit Schulen und Vereinen wurden ebenfalls übernommen. Zudem werden die Serviceclubs das Projekt, das ausdrücklich nachhaltig auf mehrere Schuljahre hin angelegt ist, intensiv begleiten und sich immer wieder entsprechendes Feedback von Trainern und Übungsleitern holen. Man erhofft sich ein wachsendes Gemeinschaftsgefühl, das Entstehen von Freundschaften und den Aufbau von Vertrauen. Zudem lernen die Jugendlichen die Vorzüge guter Teamarbeit zu schätzen, was etwa beim Ballsport eine wichtige Basis ist. Die Vertreter der Rotary-Clubs Uli Göller, Wolfgang Schad und Jürgen Schmitz regten außerdem die Zusammenarbeit mit weiteren Sponsoren an, seien das andere Serviceclubs oder Partner, die Geld- oder Sachspenden übernehmen könnten. Auch die Schulen sind angesprochen, sich bei Bedarf zu melden, um in das Projekt mit aufgenommen zu werden. Laut den Vertretern der drei beteiligten Schulen, Günter Grässel, Barbara Fischer und Sandra Hejda, ist das Interesse bei den Kindern riesig, überall könnten noch viele mehr aufgenommen werden in das Angebot. Während in Gaggenau-Ottenau der Fokus auf Handball liegt, bietet Bühl einen Anfängerschwimmkurs an, Lichtental wird sich auch vorwiegend am Ballsport orientieren. Als hochkarätige Botschafter für "Team 4 Winners" fungieren die Sportidole David Molnar, Volleyballer in der 1. Bundesliga, Stefan Kneer, Deutscher Handballmeister und Nationalspieler, sowie der Zweitligist-Handballer Dirk Holzner, die ab und zu am Sportunterricht teilnehmen werden. Als Schirmherr fungiert Sportreporter Marcel Reif. Die Schüler Deniz, Alexander, Daniel und Dario freuen sich riesig auf den Gemeinschaftssport und waren auf dem Sportplatz der Lichtentaler Werkrealschule sofort beim Training mit Dirk Holzner dabei.

