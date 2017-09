Mauer im Tal der Ahnungslosen abgerissen Von Gisela Brüning Baden-Baden - Wenn die Menschheit insgesamt so be-kloppt wäre, wie Philip Simon sie schilderte, dann könnte er, das deutsch-niederländisch kabarettistische Attac-Mitglied, mit seinem Bühnenprogramm "Anarchophobie - Die Angst vor Spinnern" einpacken. Das Publikum im Runden Saal des Kurhauses, das er am Donnerstagabend philosophierend, agitierend, räsonierend und amüsierend unter Beschuss nahm, reagierte - bisweilen zwar zeitversetzt - aber mit Zustimmung auf seine hochintellektuellen Ausführungen. Drei Tage vor der Bundestagswahl tilgte der mit Eloquenz, Scharfsinn und Zynismus brillierende Comedian auch letzte Reste von Zukunftsoptimismus bei seinen Zuhörern. Nachdem der Agitator mit niederländischem Heimatkolorit sein Pistölchen niedergelegt hatte, blickte mancher im Publikum auf ein zerschmettertes Gedankengebäude wie ein Puerto Ricaner auf sein vom Hurrikan verwüstetes Häuschen. Simon hatte ja Recht mit seiner düsteren Analyse einer sich in Ignoranz und Egoismus, Verlogenheit und Empathielosigkeit zersetzenden Gesellschaft. Klar weiß man, dass unser Überfluss, der sich hierzulande allein schon in der Vernichtung von 18 Millionen Tonnen Lebensmitteln abzeichnet, während Milliarden Menschen hungern, zulasten derer geht, die ausgebeutet und perspektivlos die Flucht nach Europa antreten. Wirkungslos prallt investigativer Journalismus am korrupten und mächtigen Klüngel derer ab, denen es nicht peinlich ist (siehe VW), den Betrug, mit dem sie die Volkswirtschaft und die Reputation Deutschlands schädigten, als Wachstumsfaktor zu deklarieren. Es blieb kein Aspekt unerwähnt in der Ab-rechnung Simons. Ob Ernäh-rungshysterie, Bio-Bilanz versus Umweltverschmutzung durch boomendes Transportwesen und die Ignoranz gegenüber vielen Fakten. Nietzsche und Kant zitierend, mit umfassenden Informationen den Satz "Wir haben es nicht gewusst" pulverisierend, riss der Germanistik- und Philosophie-Absolvent, Star diverser Medienprogramme, die Mauer des "Vergessens und Schweigens" um das Tal der Ahnungslosen nieder. Bei der "Suche auf Antworten, zu denen er selbst nicht mal die Fragen kennt", hätte er sich mit den Zuhörern solidarisieren können. Immerhin: Dem larmoyanten Selbstmitleid, das vor allem im Osten der Republik hemmungslose Hasstiraden zeitigt, setzte er vor Rassismus und völkischer Gesinnung warnend entgegen: "Selbstmit-leid, aber die Braunen haben für dich Zeit." Nachdem die irdischen Probleme, die mangels rechtzeitiger Früherkennung von der Politik ignoriert wurden, niederschmetternd erörtert waren, ging's den überirdischen an den Kragen. Erstaunlich, dass sich Atheisten den zum Feindbild wählen, dessen Existenz sie doch leugnen, "Gott - Al-lah", Urheber allen Übels. Dass Religionen als Ursache weltweiter Konflikte seit Jahrtausenden, in deren Namen Kriege, unfassbare Grausamkeiten und Ränkespiele geschahen und geschehen, sich schuldig machen, stehe außer Zweifel. Aber es sind die Menschen, die Religion erfinden und missbrauchen; das ist ihr Problem. Dass der Glauben Milliarden Halt gibt, sollte auch nach solchen Veranstaltungen bedacht werden. Goethe sagte dazu: "Glaube ist die Liebe zum Unsichtbaren und das Vertrauen auf das Unmögliche."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben