Unterschiedliche Technik, gleiches Konzept

Baden-Baden - "Same but different" (gleich und doch verschieden) ist eine Gemeinschaftsausstellung der beiden Künstler Peter Nowack und Martin Wagner überschrieben, die am Donnerstag von Michael Borchard, dem Vorsitzenden des Vereins Kunst und Kultur im Landgericht, eröffnet wurde. Gleich ist bei beiden das Konzept einer undefinierten, nicht gegenständlichen Bildaussage. Aber Technik und Herangehensweise ihrer abstrakten, minimalistischen Kunst unterscheiden sich fundamental.

Organische und streng geometrische Abstraktion stehen sich in der Ausstellung gegenüber und ergänzen sich dabei auch farblich perfekt. Nowack orientiert sich vorwiegend an den Konstruktivisten der russischen Avantgarde der 1920er Jahre wie Kasimir Malewitsch, von dessen "Weißem Quadrat" der Künstler faziniert war, weil man seiner Ansicht nach alles daraus lesen kann. Das Werk wies ihm den Weg zu einem ihm bis dato neuen Malstil, dem Suprematismus. Kreis, Quadrat, Dreieck und Linie überlagern und durchdringen einander. Nowak bezeichnet dieses geometrische Vokabular seiner großformatigen Bilder als "minimalistische Sprache der reinen emotionslosen Gegenstandslosigkeit". Er sei davon überzeugt, dass der Verzicht auf darstellende emotionale Inhalte in seinen Bildern für ihn der richtige Weg sei, seine künstlerischen Ziele zu veranschaulichen.

Ganz anders entstehen dagegen Martin Wagners abstrakte Bilder. Nachdem er in einem viele Jahre dauernden Prozess der Beschäftigung mit der Malerei von Barock, Renaissance bis hin zur Moderne viele Techniken erlernte, begann er zunächst mit figurativer Malerei. Irgendwann fand er das dann aber langweilig, und es folgte eine längere Malpause, während derer er überlegte, ob er die Malerei nicht ganz an den Nagel hängen sollte.

Doch aus dieser Sinnkrise ging er letztlich gestärkt hervor, indem er sich vor 15 Jahren der, wie er es nennt, der "radikalen Malerei" zuwandte. Bilder wurden für ihn zu Experimentierfeldern aus Farbe, Komposition und Bildaufbau. Pinsel braucht er dafür keine. Die Werke beziehen ihre entscheidenden Impulse aus der Lithografie.

Wagner gießt, wohl berechnend, Wasser und ölhaltige Farbe oder Schellack zugleich auf die weiß grundierte Leinwand, schafft so Flächen, Linien, Punkte, die ineinander verschmelzen. Da sich beide Malmedien abstoßen, "findet die Farbe ihre Form auf dem Bild von selbst", so Wagner.

Gleichwohl weiß er aus Erfahrung, wie er dieses Gemisch auf der Leinwand lenken muss, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen. Während also Peter Nowack auch mit Hilfe des Computers exakt durchkonstruierte Gemälde schafft, "spielt" Martin Wagner gekonnt mit den sich abstoßenden Elementen auf der Leinwand. Trotz ihrer Verschiedenheit in der Herstellung eint die Bilder neben ihrer Objektlosigkeit die reizvolle, zum Vergleich einladende Hängung.

Johannes Hoffmann untermalte die Vernissage mit Keyboardklängen in Anlehnung an Paul Hindemith oder Claude Debussy. Die Ausstellung im Landgericht kann noch bis 10.November montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr besichtigt werden.