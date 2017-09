Kombination aus Kulinarik und Moped-Treff begeistert

Sinzheim (cn) - Für die fünfte Auflage des Speckeierfestes in Halberstung ließen sich die Initiatoren vom Gesangverein "Eintracht" etwas ganz Besonderes einfallen: Sie verknüpften das Speckeierfest mit einem Moped-Treff. Die Idee zündete, neben zahlreichen Ortsansässigen kamen am Samstag mehrere Dutzend Besucher aus der Umgebung mit ihrem Moped oder Mofa angeknattert. Als extra Programmpunkt gab es Preise für den ältesten Moped-Fahrer, für denjenigen Fahrer mit der weitesten Anreise sowie für die größte an der Moped-Schau teilnehmende Gruppe. Die Besucher betrachteten die präsentierten und auf Hochglanz polierten motorisierten Zweiräder und kamen rasch ins Gespräch miteinander. So verglichen manche Moped-Besitzer, inwieweit die Farbe ihres Zweirads dem Original entsprach. Mit dabei waren Mopeds, die schon Jahrzehnte aus dem Straßenbild verschwunden sind, wie etwa die Victoria, genannt "Vicky 3" aus dem Jahr 1954 oder das Nachfolgemodell aus dem Jahr 1956. Manche Gäste zeigten sich über die Technik verblüfft, beispielsweise über den Reibrollenantrieb auf dem Vorderrad aus Hartgummi der sogenannten "Solex". Als Hingucker erwies sich auch ein motorisiertes Fahrrad aus dem Jahre 1949. Dass die Moped-Schau bei dem Speckeierfest viele Gäste anlockte, war auch dem herrlichen Spätsommerwetter geschuldet. Die Besucher genossen die Festatmosphäre im Hof der Bürgerbegegnungsstätte. Daneben wetteiferten einige Gäste beim "Halberstunger Froschrennen" um den schnellsten Frosch. Die Mitglieder des Jugendchors hatten die Anlage zuvor im Hof aufgebaut. Rund 30 Helfer waren bei dem Fest im Einsatz, sie bewirteten die Besucher oder brutzelten auf insgesamt 16Kochstellen in Keramikpfännchen die begehrten Speckeier. Den musikalischen Part übernahmen in den Abendstunden die Musiker der Blaskapelle "Karpatenländer". Sie unterhielten die Gäste mit böhmischer Musik und Schlagern. Der Vorsitzende des Gesangvereins Eintracht, Marco Frank, wertete das Speckeierfest als einen vollen Erfolg.

