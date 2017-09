Rückschlag für CDU, FDP schießt auf Platz drei

Baden-Baden - Die CDU büßt bei der Bundestagswahl in der Kurstadt zehn Prozentpunkte ein. Leichte Verluste beklagt auch die SPD. In die Höhe schießen dagegen AfD und FDP - die Liberalen überflügeln sogar die Grünen und werden drittstärkste Kraft. Bei den Direktkandidaten siegt Kai Whittaker (CDU) klar, verliert aber die absolute Mehrheit.

Mit 43,6 Prozent der Erststimmen erreicht der CDU-Kandidat in seiner Heimatstadt sechs Prozentpunkte mehr als seine Partei Zweitstimmen. Anders als 2013 jedoch, als Whittaker 52,8 Prozent der Stimmen bekam, schafft er es diesmal nur noch in Neuweier und Varnhalt über die 50-Prozent-Marke. Keiner der anderen Kandidaten kommt über 20 Prozent, auch nicht Gabriele Katzmarek (SPD), die vor vier Jahren noch bei 21,5 Prozent landete. Bemerkenswert: Manuel Hummel (Grüne) und Joachim Kuhs (AfD) bekommen mehr Stimmen als FDP-Kandidat Rolf Pilarski. Bei den Zweitstimmen dagegen können die Liberalen stärker punkten und landen vor den Grünen und der AfD auf dem dritten Platz.

Die CDU landet nur noch bei 37,3 Prozent der Zweitstimmen. Im Vergleich zu 2013 ist das ein sattes Minus von zehn Prozentpunkten. Sie fährt in ihren Hochburgen Varnhalt (44,9) und Neuweier (47,1) ihre besten Ergebnisse ein, verfehlt aber erstmals seit Jahren dort die absolute Mehrheit. Das schlechteste Ergebnis erreicht die Union in der Weststadt (29). Dort schneidet auch Direktkandidat Whittaker mit 34,5 Prozent deutlich am schlechtesten ab.

Die SPD verliert im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren 3,3 Prozentpunkte und landet bei 15,8 Prozent. Sie kommt in keinem Stadtteil über 20 Prozent. Hochburgen sind Haueneberstein (18,9) und Oos (18,6). Das schlechteste Ergebnis wird in der Innenstadt eingefahren (13,3).

Die FDP landet mit 13,8Prozent auf Platz drei und legt 5,5 Prozentpunkte zu. Ihre besten Ergebnisse kann sie in Ebersteinburg (19,6) und in der Innenstadt (18,5) landen. Nur in Oos (9,9) schafft sie es nicht über die Zehn-Prozent-Marke. Direktkandidat Pilarski kommt in Steinbach (5,7) auf sein schlechtestes Ergebnis.

Die Grünen bekommen 13,2 Prozent und legen um 2,2 Prozentpunkte zu. Ihre besten Ergebnisse landen sie in Steinbach (17,4) und Balg(15,4), wenig Stimmen gibt es in Sandweier (10) und Haueneberstein (10,6). Direktkandidat Hummel punktet zudem auch in der Innenstadt (14,8), landet aber in Sandweier nur bei 9 Prozent.

Die AfD landet mit 10,7Prozent auf Platz fünf, legt 5,2 Prozentpunkte zu und fährt in Oos (18,2) und Weststadt (15) ihre Top-Ergebnisse ein. In Steinbach (7,7) und Neuweier (7,8) mobilisiert die Partei die wenigsten Wähler. Mit 19 Prozent hat Direktkandidat Kuhs ebenfalls in Oos sein bestes Ergebnis. In Varnhalt (6,8) verzeichnet er sein schlechtestes Ergebnis.

Die Linken verbessern sich um 1,7 Prozentpunkte auf 6,1Prozent. In Oos (9,7) landen sie mit Abstand ihr bestes Ergebnis. In Neuweier (3,0) und Balg (3,5) wählen dagegen nur wenige Links.

Die Wahlbeteiligung liegt mit 75,7 Prozent deutlich über dem Bundesschnitt und um 3,7 Prozentpunkte höher als 2013.

