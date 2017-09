Kleinere Parteien gewinnen an Boden Von Sarah Reith Sinzheim - Herbe Verluste für CDU und SPD, die kleineren Parteien gewinnen deutlich an Boden: Das gilt auch in Sinzheim. Dennoch bleibt die CDU mit Abstand stärkste Kraft: 40,2 Prozent der Zweitstimmen kann sie noch auf sich vereinen. 2013 waren es 50,8Prozent. Kai Whittaker erzielt bei den Erststimmen für die Christdemokraten mit 47,7Prozent ebenfalls das beste Ergebnis unter den Direktkandidaten, bleibt aber dennoch hinter seinem eigenen Erfolg bei der letzten Bundestagswahl zurück: Damals kam er in Sinzheim auf das überragende Ergebnis von 56,5 Prozent der Stimmen. Die 50-Prozent-Marke kann er diesmal nur noch in Kartung, Leiberstung und Vormberg/Ebenung überspringen. Direktkandidatin Gabriele Katzmarek (SPD) kann zwar wie auch 2013 fast überall mehr Erststimmen erringen, als ihre Partei Zweitstimmen bekommt, aber auch sie bleibt hinter ihrem Ergebnis von 2013 zurück (minus 5 Prozent auf nun 15,1 Prozent). Bei den Zweitstimmen sackt die SPD von 18,2 Prozent auf nun 13,8Prozent ab. Damit ist sie insgesamt nur knapp zweitstärkste Kraft, in einigen Ortsteilen schieben sich Grüne und FDP sogar noch vor die Sozialdemokraten. Dritte Kraft wird in Sinzheim, anderes als bundesweit, die FDP, die ihr Ergebnis im Vergleich zu 2013 mehr als verdoppelt und nun auf 12,9Prozent der Zweitstimmen kommt. An das Ergebnis von 2009 kommt die Partei aber nicht heran: Damals wurde sie mit 19,2 Prozent gar zweitstärkste Kraft in der Stabsgemeinde. Besonders gut schneiden die Liberalen diesmal in Vormberg/Ebenung (19,5) und in Winden (14,9Prozent) ab. Ebenfalls zulegen können die Grünen, die nun auf insgesamt 12,8Prozent der Zweitstimmen kommen (2013: 10,5). Ganz an ihr Ergebnis von 2009 (15,4 Prozent) kommen aber auch sie nicht. Ihr bestes Ergebnis erzielt die Partei in Winden (15,1Prozent), aber auch in allen anderen Ortsteilen fallen die Ergebnisse besser aus als beim letzten Mal. Die AfD legt im Vergleich zu 2013 in Sinzheim deutlich zu, auch wenn das Ergebnis etwas unterm Bundesschnitt liegt: In der Stabsgemeinde erzielt die Partei bei den Zweitstimmen 11,9 Prozent, vor vier Jahren waren es noch 5,8 Prozent. Das beste AfD-Ergebnis gibt es im Hauptort (14,5 Prozent). Die Linken schließlich schaffen es in der Stabsgemeinde diesmal insgesamt über die Fünf-Prozent-Marke. Besonders stark schneiden sie diesmal in Müllhofen ab (10,1 Prozent). Dort fährt die SPD wiederum ihr schlechtestes Ergebnis ein (10,6 Prozent).

