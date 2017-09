Bunte Vielfalt beim Herbstfest

Baden-Baden - "Vielfalt verbindet": Was mit dem Motto der "Interkulturellen Wochen" in Baden-Baden gemeint ist, illustrierte das Herbstfest der altkatholischen Gemeinde am Sonntagnachmittag auf besonders freundliche Weise. Wer sich bei herrlichem Sonnenschein der Bäderwiese näherte, erlebte wahrlich sein buntes Wunder.

Groß und Klein, Alt und Jung ließen es sich unter schattenspendenden Zelten bei exotischen Speisen, aber auch einheimischen Genüssen gutgehen, während Kinder Stockbrot am Feuer rösteten oder das reichhaltige Spiele-Angebot nutzten.

Angelockt von der schwungvollen Musik und den Tänzen der bulgarischen Gruppen "Syrtos, Sabawa und Matroschki", hielten Zaungäste an, um die außerordentliche Darbietung der wirbelnden Tänzerinnen und Tänzer in herrlichen Kostümen anzuschauen. Sie wurden Zeugen hoher und gleichzeitig authentischer Volkskunst, die von der Gruppe in Hügelsheim gepflegt wird.

Nachdem sich die Vorstellung dem Ende entgegen neigte, schlossen sich unter rhythmischen Trommelschlägen die Künstler und Festgäste zum ausgelassenen Reigen auf dem Platz zusammen. Im Takt der Musik drehten sich Menschen, die nach schlimmen Fluchterlebnissen endlich aufatmen konnten, Gäste und Gemeindemitglieder, und mittendrin befand sich Pfarrer Timo Vocke. Auch Spaziergänger unterbrachen ihren Weg zum Wahllokal oder ins Grüne, während ein paar muslimische Frauen neugierig das lustige Treiben beobachteten und ihr Smartphone zückten.

Bisweilen tauchte die Frage nach dem Wesen der altkatholischen Kirche auf. Hatte das fröhliche Fest bereits das Vorurteil von "alt" (modisch) getilgt, so wurde im Gespräch für manchen nachvollziehbar, dass sich diese synodale Kirche 1870 nach dem I. Vatikanischen Konzil von Rom abwandte, um alternativ katholisch zu bleiben. Die Ablehnung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes und dem darauf begründeten Jurisdiktionsprimat führte zu einer Gemeindeform nach Vorbild der ersten Christen, die Männern und Frauen gleichermaßen Zugang zu allen geistlichen Ämtern gewährt.

Hatte der Sonntag mit einem festlichen Taufgottesdienst und der Aufnahme eines neuen Gemeindeglieds begonnen, so wurde dem sakralen Raum gegen Mittag eine profane Funktion als Garküche für internationale Spezialitäten zugeteilt - wie etwa "Loubia polo", Falafel oder Couscous. Auch ein üppiges Büffet mit selbst gebackenen Kuchen in unglaublicher Vielfalt verführte zum Bleiben.

Noch eine weitere Funktion als Galerie von Kinderzeichnungen Geflüchteter erfüllte die Kirche an diesem Tag. Jungen und Mädchen verarbeiteten in Gruppenstunden die Traumata ihrer Flucht und die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat in berührenden Bildern. "Vielfalt verbindet" - Das Motto dieser Wochen regte durch unterschiedliche Begegnungen an diesem Nachmittag zur Überzeugung an, dass Menschen gleich welcher Herkunft und Kultur der Wunsch nach Frieden und Annahme eint.