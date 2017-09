Roland Kaiser wird Bürgermeister

Baden-Baden - Eine deutsche Sozialpädagogin soll den Satz geprägt haben: "Wer sich auf Vorschusslorbeeren ausruht, wird nie den Siegeskranz erringen." Vielleicht war es das, was vier Stadträte gestern dem neuen zweiten Bürgermeister mit auf den Weg geben wollten: Denn Roland Kaiser wurde zwar mit überwältigender Mehrheit gewählt, dennoch verweigerten vier Räte die Zustimmung, indem sie ungültige Stimmzettel abgaben.

Roland Kaiser nahm das Ergebnis trotzdem mit einem erfreuten Siegeslächeln auf, schließlich hatten 34 Räte für den 51-Jährigen gestimmt, der aktuell das Landesjugendamt in Stuttgart leitet und am 1.Dezember die Nachfolge von Bürgermeister Michael Geggus antritt. Aus der Tätigkeit im Jugendamt will er, wie er bei seiner Vorstellung im Gemeinderat klar machte, viele Erfahrungen mit in seinen neuen Beruf als Baden-Badener Dezernent für Ordnung und Sicherheit sowie Bildung und Soziales einbringen. So sei es ihm ein Anliegen, die "familienfreundliche Kommune" voranzutreiben und auch mit in der Kurstadt wichtigen Themen wie Inklusion und der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sei er auf Landesebene befasst gewesen, ebenso wie mit den Bereichen Schulsozialarbeit und der Koordination der 8700 Kitas und 500 Heime und Internate im Land. Dort zeichnete er unter anderem verantwortlich für deren Betriebserlaubnis und kenne somit die in diesem Feld maßgeblichen Auflagen und Anforderungen.

Nachholbedarf bescheinigte sich der studierte Diplomsozialarbeiter selbst in seinem anderen Tätigkeitsbereich, dem Fachbereich für Ordnung und Sicherheit. Das war es womöglich auch, was die vier Gemeinderäte zu ihrem mahnenden Zeichen bewog. Doch Kaiser, der drei Lehraufträge an Hochschulen inne hat, einige Zeit im Badischen Sportbund aktiv war und seit kurzem Mitglied bei den Grünen ist, machte deutlich: "Ich werde mich umgehend und intensiv damit befassen." Als zukünftige wichtige Aufgaben in Baden-Baden identifizierte er etwa die Förderung des Ehrenamts, den Ausbau der Kita-Betreuung sowie der Seniorenbetreuung, aber auch den Umgang mit der PFC-Problematik. Seinen Führungsstil beschrieb er selbst als kommunikativ und pragmatisch, er setze auf Teamarbeit und eine "Feedbackkultur".