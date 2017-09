Von frappierender Aktualität

Baden-Baden - Wohl jeder Theaterfreund wurde schon in seinem Leben mit Goethes "Faust" konfrontiert, wenn er sich nicht gar mit dem Hauptwerk der Klassik während seiner Schulzeit auseinander zu setzen hatte. Vor genau fünf Jahren, im Jubiläumsjahr "150 Jahre Theater Baden-Baden", inszenierte Regisseur Harald Fuhrmann der Tragödie erster Teil für das Haus am Goetheplatz - und nun hebt sich am kommenden Freitag um 20 Uhr erneut der Premierenvorhang für die Wiederaufnahme von "Faust I", während zu Beginn des kommenden Jahres mit "Faust II", der Tragödie zweiter Teil, die Reise des Ruhelosen an der Seite Mephistos nach der "kleinen", dann in die "große Welt" entführt.

Zwar sind die Rollen wieder mit Sebastian Mirow (Dr. Faustus), Mattes Herre (Mephistopheles), Max Ruhbaum (Wagner), Rosalinde Renn (Hexe) und Constanze Weinig (Frau Marthe) besetzt, und dennoch ändere sich die Situation durch zwei neue Protagonisten. Mit Lilli Lorenz als Gretchen und Simon Mazouri als Valentin wechselten die Konstellationen. Andere Bezüge ergaben sich zwischen Menschen, die während der vergangenen fünf Jahre unterschiedliche Reifeprozesse durchlebten, sich in einem, sich stark verändernden Umfeld und in einer völlig aus den Fugen zu geratenden Welt orientieren mussten.

Die mehr als zweiwöchige Probenzeit habe im Verlauf psychologisch-philosophischer Diskussionen stets neue Aspekte zutage gefördert, die beweisen, dass der Dichter Goethe mit erstaunlicher Klarsicht erkannte, dass "der hybride Mensch in seinem Wahn die Welt zugrunde richtet". Im Gegensatz zur Urfassung, die weniger als "Tragödie", denn als Mysterienspiel den Pakt zwischen Teufel und Gott thematisiert und jeden Zweifel an der letztlichen Erlösung, sowohl Gretchens als auch Fausts ausschließt, verzichtet Fuhrmann auf die religiöse Komponente und nimmt den Menschen in Person des Global Players Faust in die Verantwortung mit der unterschwelligen Warnung: "Wenn ihr so weiter macht, richtet ihr alles zugrunde, und keine Macht eines Himmels wird euch retten!"

Neu gedacht wird auch die Person des Gretchens. Lilli Lorenz ist nicht die verführte Naive. Sie ist die Einzige, die in diesem Geflecht von Lügen, Intrigen und Geilheit, ihren lauteren Charakter bewahrt und auch die Gefahr erkennt, der sie allerdings in ihrer bedingungslosen Hingabe zu Faust nicht entrinnen kann.

Das auf einen offenen Raum reduzierte Bühnenbild von Timo Dentler und Okarina Peter entspricht zwar dem Rahmen der früheren Vorstellungen, aber dem aufmerksamen Besucher wird zugetraut, heutige Assoziationen zu treffen und in seinem Alltag wachsam gegen antidemokratische Strömungen zu protestieren.

Die Wiederaufnahme von "Faust I" ist erneut ein Auftakt zu den "Spiegelgesprächen". Die erste von drei ausgewählten Vorstellungen lädt ins Spiegelfoyer des Theaters Baden-Baden ein, um mit Darstellern des Stücks, Regisseur und Pfarrer Thomas Weiß im Rahmen der Evangelischen Erwachsenenbildung über Stück und Inszenierung ins Gespräch zu kommen.