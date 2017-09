Alter "Autogramm-VW" macht Station

Von Sarah Reith Baden-Baden - Wenn dieses Auto vorbeifährt, schauen die Menschen zweimal hin: Der VW von Michael Schulte-Karring ist nicht nur ein schmucker Oldtimer, sondern auch über und über mit Unterschriften bedeckt. Kürzlich machte das Fahrzeug in Baden-Baden Station. Aus dem Jahr 1971 stammt der VW 1600 L, den Schulte-Karring vor vielen Jahren von seiner Kölner Großmutter geschenkt bekam. Bereits im Jahr 2005 machte er sich mit seinem Wagen im Urlaub für den guten Zweck auf den Weg - und kam auch in Baden-Baden vorbei, wie das BT seinerzeit berichtete. Schulte-Karring, der damals auf Mallorca lebte, wollte Spenden für den Verein "Aspanob" sammeln. In diesem Verein haben sich auf den Balearen Eltern von krebskranken Kindern zusammengeschlossen, um die Lebensqualität dieser Kinder zu verbessern. Der ausgebildete Zahntechnikermeister, der in Köln und Baden-Baden aufgewachsen ist, ließ auf dem Kotflügel seines cremefarbenen Oldtimers alle Kinder und Eltern unterschreiben, die zu diesem Zeitpunkt an der Initiative "Aspanob" teilnahmen. Im Laufe seiner Fahrt durch Deutschland sammelte er viele weitere "Unterschriften der Solidarität", wie Schulte-Karring es nennt: zum Beispiel von Prominenten wie dem Sänger Costa Cordalis, dem Starkoch Johann Lafer oder dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht. Nach dieser Aktion verschwand der Wagen, der laut Schulte-Karring ein "echter Sympathieträger" ist und überall auf positive Resonanz stößt, erst einmal für einige Jahre in der Garage. Mittlerweiler wurde er restauriert und sein Besitzer, der inzwischen wieder in Köln lebt, hat sich noch einmal auf Unterschriften-Jagd gemacht: Neben vielen anderen sind in diesem Jahr der Kardinal Rainer Maria Woelki, der 1. FC Kaiserslautern und Eishockey-Spieler verschiedener Nationalmannschaften dazugekommen, darunter die amtierenden Weltmeister. "Der WM-Pokal stand auf dem Auto", erinnert sich Schulte-Karring an einen ganz besonderen Moment. Nach seinem jüngsten Besuch in Baden-Baden fuhr Schulte-Karring weiter nach Spanien und setzte mit der Fähre nach Palma über. Seine Idee: Es sollten auch die heute an Krebs erkrankten Kinder unterschreiben dürfen - und noch einmal diejenigen, die 2005 erkrankt waren und sich damals mit Lackstift auf dem Auto verewigen durften. Es war die letzte große Fahrt Schulte-Karrings mit dem "Autogramm-VW": Im Dezember soll der Wagen, so der Plan seines Besitzers, versteigert werden. Der Erlös solle an den Verein "Aspanob" und an die Altenhilfe Köln gehen, kündigte Schulte-Karring an. www.vw1600l.de

