Weniger Lärm: Reicht Tempo 40?

Baden-Baden - In der Kurstadt soll künftig langsamer gefahren werden. Über Details ist man sich im Rathaus aber noch nicht einig. Die große Frage: Soll in vielen Straßen Tempo 30 gelten? Oder reicht auf Busstrecken auch Tempo 40 für den Lärmschutz aus?

"Darüber besteht kein Konsens in der Verwaltung", sagte der zuständige Bürgermeister Michael Geggus am Montag im Gemeinderat und machte keinen Hehl daraus, dass er für die Tempo-30-Regelung auch in Hauptstraßen wäre. Auch das Regierungspräsidium habe signalisiert, dass beim Thema Lärmschutz in der Kurstadt eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30Stundenkilometer Wirkung zeigen würde. Die Baden-Badener Lärmschutzplanung könnte laut Geggus auf diese Weise zeitnah umgesetzt werden.

Gegen Tempo 30 zumindest auf den Durchgangsstraßen hat sich aber offenbar die Baden-Baden-Linie ausgesprochen. Man fürchtet um die Stabilität der Busfahrpläne, wenn beispielsweise in der Schwarzwaldstraße, in Lichtental oder in der Lange Straße künftig nur noch auf 30 Stundenkilometer beschleunigt werden dürfte. Deshalb lasse man Experten messen und berechnen, ob auch Tempo 40 zu einer Lärmreduzierung führen würde, sagte Oberbürgermeisterin Margret Mergen am Montag. Wegen dieser Untersuchungen wird es noch einige Zeit dauern, bis der Baden-Badener Lärmaktionsplan realisiert werden kann.

Stadträte von CDU, SPD drängten auf zeitnahe Umsetzung der vor neun Jahren begonnenen Planung. Heinrich Liesen (FBB) betonte zudem, dass es bei der Tempo-30-Regelung nicht nur um das Thema Lärm, sondern auch um mehr Verkehrssicherheit und weniger Abgase gehen müsse.