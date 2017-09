Soziales und kulturelles Engagement

(gib) - Krieg und Vertreibung war wie bei vielen ihrer Generation auch das Schicksal von Sabine Schöck, die heute, Donnerstag, 28. September, im Kreise ihrer Familie den 80. Geburtstag feiern kann.

In Dahlwitz bei Berlin geboren, wurde eine idyllische Kindheit jäh von Bomben zerstört. Durch die Kriegswirren in Bamberg gestrandet, wo sich das Kind Sabine mit Flüchtlingselend und Fremdenhass konfrontiert sah, wurde wohl die Motivation geweckt, sich später für die Not anderer Menschen einzusetzen. Nachdem das eigene Leben wieder in geordneten Bahnen verlief, der Vater sich im badischen Varnhalt niedergelassen hatte und die Ehe mit Eberhard Schöck zur Familiengründung mit vier Kindern führte, trat der Stiftungsgedanke wieder in den Vordergrund.

Bereits 1992 war die gemeinnützige Eberhard-Schöck-Stiftung zur Förderung des Bauhandwerks in Mittel-und Osteuropa unter dem Leitmotiv "Wandel durch Ausbildung" ins Leben gerufen worden. Auf Initiative von Sabine Schöck folgte 2012 die Gründung der gemeinnützigen Familienstiftung mit dem Wahlspruch "Zukunft durch Bildung". Ein Großteil ihrer Anteile der international aktiven Schöck-AG übertrugen Eberhard und Sabine Schöck den Stiftungen und machten diese damit zu den größten Aktionären der Firma. Derzeit unterstützt die Familienstiftung Projekte für Schul-und Berufsausbildung in Deutschland, Afrika und Indien und engagiert sich nachhaltig in bereits bestehenden Vereinen und Stiftungen.

Neben der sozial und humanitär aktiven Sabine Schöck führt die literarisch interessierte und schreibende Frau ein anderes Leben, das sich aus ersten Kindheitserinnerungen speist. Eine liebevolle Märchen erzählende Großmutter und ein Großvater, der sich als Autor betätigte, befeuerten wohl die Inspiration, schon im Kindesalter mit eigenen Beiträgen auf sich aufmerksam zu machen. Nach der Familienphase wieder mehr Zeit zum Schreiben findend, brachte Sabine Schöck, die Gründerin des "Literarischen Cafés Baden-Baden" kürzlich einen aufwendig gestalteten Gedichtband heraus (wir berichteten), dem bald ein ebenso liebevoll aufgemachtes Märchenbuch folgen soll. Auch von dieser Seite ergeht herzliche Gratulation an die Jubilarin, verbunden mit dem Wunsch auf weitere Jahre voller Lebensfreude und Schaffenskraft.