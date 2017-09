Absage des Umzugs ist vom Tisch

Baden-Baden - Varnhalt atmet auf, das Schreckensgespenst Umzugsabsage im kommenden Jahr ist vom Tisch. Das zumindest sagen Vertreter von Stadt und Fastnachtsvereinen im Nachgang einer Gesprächsrunde am Dienstag im Rathaus. Die Polizei sieht zwar noch Nachbesserungsbedarf, aber mit der Frage des Hausrechts konnte eines der drängendsten Anliegen geklärt werden.

Denn nur dadurch, dass die Stadt den Veranstaltern in Varnhalt jetzt das zeitlich und örtlich begrenzte Hausrecht für die Dauer und das Umfeld des Umzuges zugesteht, können die Veranstalter schärfere Kontrollen durchführen und Verbote aussprechen. Bisher fehlte ihnen diese Befugnis, da der Umzug im öffentlichen Raum stattfindet, weshalb beispielsweise Kontrollen von Taschen und Rucksäcken auf Alkohol nicht möglich waren. "Das ist jetzt anders, jetzt dürfen wir Randalierer und alkoholisierte Personen selbst rausschmeißen. Das ist eine sehr gute Lösung für alle Seiten", freut sich Manuel Huck, Vorsitzender der Reblandhexen, die zusammen mit den Varnhalter Rebschenkele den Umzug veranstalten.

Tatsächlich sind damit auch die Forderungen der Stadt erfüllt. Sie hatte zwar ihre Unterstützung für den Umzug signalisiert, sah aber wie die Polizei bei der Gewährleistung der Sicherheit die Veranstalter in der Pflicht. Das wird durch die Vergabe des Hausrechts nun möglich. Welche Kontrollen und Maßnahmen genau anfallen, soll in einem Vororttermin im Oktober erläutert werden: "Hier warten wir auf Vorschläge der Vereine, die wir dann gemeinsam prüfen", sagt Stadtpressesprecher Roland Seiter, aber das bestehende Sicherheitskonzept der Vereine sei schon gut.

Etwas anders klingt das im Detail vonseiten der Polizei, die in einem äußerst knappen Statement mitteilt, dass zwar im Großen und Ganzen eine Lösung gefunden sei, das bestehende Sicherheitskonzept in einzelnen Punkten aber noch überarbeitet werden müsste. Die Polizei selbst werde, wie von Sitzungsteilnehmern zu hören war, wie bisher vor Ort sein, aber erst bei konkreten Verstößen tätig werden. Alles andere obliegt dem Hausrecht der Vereine.

"Faktisch ist das jetzt so, als wäre das ganze Areal des Umzugs ein Vereinsheim. Die Fasnachter haben damit auf der Straße die gleichen Befugnisse wie ein Gastwirt in seiner Kneipe", verdeutlicht Seiter. Die Kommune kümmere sich um die Verkehrsplanung und werde in der nächsten Zeit noch prüfen, wie lange und wo das Hausrecht en détail und rechtlich korrekt an die Veranstalter abgegeben werden kann.

"Die Stadt hat uns damit eine Brücke gebaut und wir ziehen gemeinsam mit der Polizei alle am gleichen Strang und wollen in die gleiche Richtung. Das Gespräch am Dienstag war ein voller Erfolg, die Zukunft des Varnhalter Umzugs ist gesichert", bilanziert auch Hexenchef Huck gegenüber dem BT.