Besucher von Farbenspiel fasziniert

Der Züchter wird in Kürze vom Gartenbauamt über den Erhalt des Publikumspreises informiert werden. Zudem erhält er eine Urkunde. Besonderes auffallend ist das ungewohnte Farbenspiel der Rose, die die Besucher so faszinierte, wie Gartenamtsleiter Markus Brunsing erklärte. Rosenfreunde aus einer Vielzahl an Nationen - unter anderem der Schweiz, Belgien, Estland oder Rumänien - haben an der Abstimmung teilgenommen, wie eine Auswertung der Stimmzettel ergab. "Daran merkt man, welche Strahlkraft der Garten hat", so Brunsing.

Hildegard Hornberger aus Altensteig, Heiko Duffner aus Baden-Baden und Tamara Loseries aus Bühl können sich über jeweils den Gewinn eines Fleurop-Gutscheins im Wert von 40 Euro freuen. Sie nahmen an der Abstimmung des Publikumspreises teil.

Weiter ist es gute Tradition, zum Saisonabschluss allen Unterstützern sowie den Rosengärtnern des Gartenamtes der Stadt Baden-Baden für deren Arbeit zu danken.

Seit 14 Jahren, so Brunsing, unterstützen rosenbegeisterte Baden-Badener das Fachgebiet bei der Pflege der Rosen im Garten auf dem Beutig und in der Gönner-Anlage. Brunsing: "Durch ihren ehrenamtlichen Einsatz über mehr als vier Monate beim Ausschneiden der verblühten Rosenblüten und Anbinden der Triebe haben Helene Seyfried, Silke Weber, Christa Wörner, Roswitha Köhler und Georg Priem wieder einen aktiven und sichtbaren Einsatz für die Rosengärten erbracht."

Ebenso wie auch Elke Ebert, Ursula Humenberger und Brigitte Steffen, die gestern nicht dabei waren. "Sie schaffen ein florales Ausrufezeichen", so Brunsing.

Auch Alexander Uhlig, der erste Bürgermeister, dankte allen Helfern für ihren Einsatz. Als Dankeschön bekamen sie neben einem üppigen Rosenstrauß den neuen Baden-Badener Gartenkalender und ein Rosenjahrbuch überreicht.

Noch bis zum 3. Oktober sind die Rosen auf dem Beutig in ihrem Herbstflor zu bewundern. Bis zum Beginn der nächsten Rosensaison im April 2018 bleibt der Garten dann geschlossen. Während der Winterpause erfolgen die Bodenvorbereitung und Pflanzarbeiten für den neuen Wettbewerbsjahrgang.