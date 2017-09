Heller, einladender und sicherer

Baden-Baden - Eine deutliche Aufwertung soll das Areal des ehemaligen Zollamts gegenüber dem Bahnhof in Oos erfahren. Das bekräftigten Oberbürgermeisterin Margret Mergen sowie Alexander Wieland von der Stadtbaugesellschaft GSE gestern bei einem Rundgang mit Bürgern. Unter anderem sollen Gewerbeimmobilien entstehen.

Nach langen und zähen Verhandlungen mit dem Bundesamt für Immobilienmanagement war das Zollamt im April aus der Ooser Bahnhofsstraße auf den Baden-Airpark gezogen. Das ehemalige Gebäude in Oos steht nun leer und soll nach dem Willen der Stadt abgerissen werden - doch noch gehört das Gebäude der Kommune nicht.

Aktuell werde der Verkehrswert ermittelt, so Wieland, dann will die Stadt die Immobilie kaufen. Dazu hat sie laut GSE im Rahmen des Sanierungsgebiets Oos ein Vorkaufsrecht. Dennoch könnte sich der Ankauf noch einige Monate hinziehen, da entsprechende Beschlüsse erst noch in den Aufsichtsratssitzungen der städtischen Töchter GSE und der Gewerbeentwicklung (GEBB) getätigt werden müssten, wie GEBB-Chef Markus Börsig dem BT bestätigt.

"Uns ist wichtig, dass wir auf die weitere Gestaltung des Areals Einfluss haben. Der Bereich vor dem Bahnhof soll einfach aufgewertet werden, freundlicher, mit weniger dunklen Ecken, um so auch die Sicherheit zu erhöhen", so Wieland. Der Schlüssel dazu sollen mehrere Neubauten und wohl eine überschaubare Freifläche werden. Die Gebäude werde entweder die Stadt über eine ihrer Töchter errichten und vermieten, oder ein privater Investor unter der Maßgabe, dass die Stadt Einfluss auf die Gestaltung hat. Entsprechende Gespräche mit interessierten Gewerbetreibenden stehen aus. Die Stadt hofft aber in jedem Fall, ein Café in einem der Neubauten etablieren zu können, um so den gesamten Bereich mehr zu beleben und stärker ins Bahnhofsgeschehen zu integrieren.

Einen konkreten Zeitplan gibt es aber noch nicht: "Bis so etwas alles unter Dach und Fach ist, dauert es seine Zeit", sagt Wieland. Beim Bürgerrundgang überzeugte dieses Konzept auch die anwesenden Ooser, doch ihnen brannte vor allem ein Wunsch auf den Lippen, den ein Autofahrer durch sein ungeduldiges Hupen wie bestellt untermauerte: "Der Gehweg entlang des Zollamts bis zur Einmündung Bachstraße ist viel zu schmal", monierten sie. Eine Verbreiterung sei dringend nötig - beim Rundgang reichte der knappe Bordstein kaum aus, damit die Meschen in Zweierreihe am Zollamt entlang gehen konnten.