Tag des Weins, Vinothek, Weinfest im Zentrum



Baden-Baden - Ende Juli gründete sich im Rebland der Förderverein "Wein, Tourismus, Kultur und Kunst im Rebland". Das Ziel: Durch geeignete öffentlichkeitswirksame Maßnahmen das Rebland touristisch voranbringen. Inzwischen hat das 16-köpfige Vorstandsteam die Arbeit aufgenommen. Kürzlich fand die konstituierende Sitzung statt. BT-Mitarbeiterin Christina Nickweiler sprach mit dem Vorsitzenden des Fördervereins, Klaus Bloedt-Werner, über die ersten Erfahrungen sowie über die künftigen Aktivitäten. Interview BT: Herr Bloedt-Werner, welche Resonanz hat der Förderverein seit der Wahl des Vorstands Ende Juli erfahren? Klaus Bloedt-Werner: Die Resonanz war bisher sehr gut. Wir haben mittlerweile 35 Mitglieder. Hierzu hat wesentlich die Wein-Veranstaltung Anfang September auf dem Gelände der Freilichtbühne Hohenacker in Neuweier beigetragen. Diese wurde zwar noch nicht unter der Federführung des Vereins realisiert, aber es waren ausschließlich Mitglieder des Vereins, die diese Veranstaltung auf die Beine gestellt und durchgeführt haben. BT: Wie kam das erste Weinfest auf dem Hohenacker an? Bloedt-Werner: Ich kann es nicht anders bezeichnen: Die Resonanz war einfach überwältigend. Es zeigten sich sowohl die Beteiligten als auch die Besucher sehr zufrieden. Ich konnte feststellen, dass die Winzer - gerade auch kleinere Weinbaubetriebe -, aber auch die mitmachenden Gastronomen im direkten Kontakt mit den Besuchern sehr engagiert ihre Arbeit erklärten und ihre Produkte präsentierten. Das Fest auf dem Hohenacker war ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass, wenn sich alle Beteiligten zusammentun, man etwas Tolles auf die Beine stellen kann. Bei unserer Vorstandssitzung waren wir uns alle einig, dass diese Veranstaltung nächstes Jahr wiederholt wird. BT: Welche Maßnahmen will der Verein in den nächsten Monaten angehen? Bloedt-Werner: Viele Ideen wurden bei der Gründungsversammlung Ende Juli genannt. Wir sind uns einig, dass wir in den nächsten Monaten die Mitgliederwerbung angehen werden. Daher haben wir in der Vorstandssitzung eine Beitragssatzung beschlossen: Für Privatleute jährlich 25 Euro, für Kleinbetriebe 80 Euro, für mittlere Betriebe 160 Euro und für die größeren Betriebe 320Euro. Wir hoffen, dass sich die Mitgliederzahl nun deutlich erhöhen wird. Etliche Weinbaubetriebe machen schon mit, aber es gäbe noch Gastronomiebetriebe, die wir auch gerne dabei hätten, um das Bild abzurunden. BT: Apropos Gastronomiebetriebe: Um die Mittagszeit haben die meisten Restaurants im Rebland geschlossen. Das stößt auf erhebliche Kritik. Wie wollen Sie dieses Problem angehen? Bloedt-Werner: Das war tatsächlich ein Thema, über das wir im Förderverein schon gesprochen haben. Zweifelsohne ist das ein Manko. Das Problem ist auch den Wirten bekannt. Deshalb möchten die Gastronomen dieses Thema innerhalb ihres Hotel- und Gaststättenverbandes besprechen. Es ist aber leider so, dass die gesetzlichen Arbeitszeitvorschriften für dieses Problem mit verantwortlich sind. BT: Es gibt aber Betriebe, die mit zwei Schichten arbeiten, mit Aushilfskräften und Teilzeitmodellen. Warum funktioniert es anderswo? Bloedt-Werner: Das müssen die Gastronomen selbst entscheiden. Wir als Verein können nur appellieren, dass es für die Zukunft des Reblands wichtig ist, zur Mittagszeit in Gaststätten auch etwas essen zu können, wenn man Wein genießen will. BT: Zurück zu Ihrer Liste der abzuarbeitenden Vorhaben. Welche Aufgaben stehen ganz oben? Bloedt-Werner: Als Nächstes werden wir ein einheitliches Logo entwerfen. Derzeit werden Ideen hierzu ausgelotet, über die wir Ende Oktober entscheiden. Das Logo soll beispielsweise auf Fahnen zu sehen sein, die bei Veranstaltungen aufgestellt werden, um nach außen mit einem einheitlichen Erscheinungsbild aufzutreten. BT: Welche weiteren Veranstaltungen soll es denn in der Kurstadt geben? Bloedt-Werner: Wir möchten eine Art "Tag des Weins" organisieren, an dem alle Weinbautriebe von morgens bis abends für Besucher ihre Türen öffnen. Jeder, der mitmacht, kann selbst über das kulinarische und kulturelle Angebot entscheiden, das er seinen Gästen bieten möchte. Wir als Verein würden dann dafür sorgen, dass diese Betriebe vernetzt werden. Unser Vorstellung ist es, das "Bähnle", das durch Baden-Baden fährt, den ganzen Tag über im Rebland einzusetzen. So könnten die Besucher einsteigen, Wein verkosten, einkaufen und von einem Weinbaubetrieb zum anderen gebracht werden. BT: Welche kurzfristigen Maßnahmen gibt es? Bloedt-Werner: Wir überlegen derzeit, wie wir das Thema Wein im Winter unterbringen können. Inspiriert sind wir hier durch die jeweilige Atmosphäre des Innenhofs von Schloss Neuweier und des Gewölbesaals der Winzergenossenschaft. Außerdem ist für das kommende Jahr der erste Weinkalender 2018 geplant, in dem alle Veranstaltungen der Stadt, die mit Wein zu tun haben, aufgelistet sind. So können Touristen sich vorab auch im Internet informieren und ihren Aufenthalt mit einem Weinevent verbinden. BT: Welche mittel- und langfristigen Vorhaben will der Förderverein realisieren? Bloedt-Werner: Wir möchten eine Vinothek im Herzen der Kurstadt, ähnlich wie es in Freiburg am Münsterplatz der Fall ist. Außerdem möchten wir ein Weinfest im Herzen der Stadt, das dem Anspruch Baden-Badens gerecht wird. Was jedes kleine Dorf in der Pfalz zustande bringt, muss auch in Baden-Baden möglich sein. Wir im Verein sind uns einig, dass der Stellenwert des Weins in Baden-Baden deutlich verbessert werden muss. Baden-Baden muss man künftig als Stadt des Weins wahrnehmen. Wein muss genauso ein Werbefaktor werden wie Burda-Museum, Spielcasino, Festspielhaus, Philharmonie, Lichtentaler Allee und so weiter. Dies muss noch besser in den Köpfen von manchen Verantwortlichen verankert werden. BT: Inwiefern arbeitet der Verein künftig mit der Stadt und mit der Baden-Baden Kur und Tourismus GmbH (BBT) zusammen? Bloedt-Werner: Wir beabsichtigen, hier Gespräche mit der Stadt und der Geschäftsführerin von BBT, Nora Waggershauser, zu führen. Wir wollen darüber sprechen, wie wir die Zusammenarbeit verbessern können, und wie uns die BBT bei der Werbung unterstützen kann. Wir wollen künftig eine enge Zusammenarbeit. Es müssen der Weinpatriotismus, aber auch die Bemühungen, die man in das Thema Wein steckt, verbessert, ja, mit Herzblut verfolgt werden. Hierzu gehört, dass bei Veranstaltungen der Stadt auch im Kongresshaus die eigenen Produkte im Vordergrund stehen und vom eingesetzten Servicepersonal auch verstärkt angepriesen werden. Es muss die Marketingarbeit der nächsten Jahre sein, unsere Weine zu den Preisen zu verkaufen, die sie verdient haben. Außerdem wurde im Vorstand vorgeschlagen, die Räumlichkeiten des Bunkers in Neuweier zu nutzen, um Premiumweine zu lagern. BT: Welchen öffentlichkeitswirksamen Wert hat dies? Bloedt-Werner: Es ist ein Anliegen des Fördervereins an die Stadt, den Vorplatz in Ordnung zu bringen. Wenn dieser dann schön hergerichtet ist, kann dort, ähnlich wie beim Almauftrieb oder -abtrieb, für die Öffentlichkeit ein Event stattfinden, wenn die Premiumweine eingelagert oder aus dem Bunker herausgeholt werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

IHK-Arbeitskreis im Fokus Baden-Baden (sre) - Der "Arbeitskreis Wirtschaftsförderung und Tourismus Baden-Baden" der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe arbeitet seit Jahrzehnten hinter den Kulissen. Der Vorsitzende Burkhard Freyberg (Foto: Reith) spricht im BT über Ziele und Positionen des Gremiums. » Weitersagen (sre) - Der "Arbeitskreis Wirtschaftsförderung und Tourismus Baden-Baden" der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe arbeitet seit Jahrzehnten hinter den Kulissen. Der Vorsitzende Burkhard Freyberg (Foto: Reith) spricht im BT über Ziele und Positionen des Gremiums. » - Mehr