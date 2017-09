Reiche Blütenvielfalt erwartet Baden-Baden (vgk) - Mit Schwung und voller Ernsthaftigkeit widmeten sich rund 30 Kinder des Kinderhauses Eulenspiegel gemeinsam mit dem städtischen Fachgebiet Park und Garten im Draseiert unterhalb der Klinik Balg dem Einsäen einer rund 1000 Quadratmeter großen Blumenwiese als Bienenweide. Bei dieser Aktion wurden sie vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und dem Landesverband Badischer Imker unterstützt. Eine freiwachsende Hecke mit einem angrenzenden Grünstreifen im dortigen Bereich wurde als Standort für die spätere Bienenweide ausgesucht. Anlass für dieses Projekt ist eine artenschutzrechtliche Auflage, die von der GSE im Rahmen des benachbarten Bauvorhabens am Keltenweg/Alemannenstraße erfüllt werden musste. Die Ansaat erfolgte mit der besonders arten- und samenreichen Blühmischung "Blühender Naturpark". Nach der Blüte werden die samentragenden Blumen und Gräser jedoch nicht abgemäht. Sie bleiben auch im Winter als Nahrungsquelle für die Vögel stehen. Durch den Wegfall der herbstlichen Mahd vor dem Winter wird über die Wintermonate an dieser Stelle ein eher wilder Charakter entstehen. Im Frühjahr sollen dann Besucher und Bienen und Insekten mit einer reichen Blütenvielfalt belohnt werden. Alle drei bis fünf Jahre muss die Fläche komplett umgebrochen und neu eingesät werden, da sich sonst aufgrund des natürlichen Konkurrenzdrucks der Pflanzen die Artenvielfalt mit den Jahren stark reduzieren würde. "Wir freuen uns, dass wir eine schöne Wiese in unserer direkten Nachbarschaft bekommen", sagte Alexander Wieland, der Geschäftsführer der GSE Baden-Baden. Mit dieser Aktion erfährt eine weitere Fläche innerhalb des Naturparks eine ökologische Aufwertung, wie Jochen Denker vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord ausführte. Im Gesamten wurden mit den Einsaaten schon rund 70000 Quadratmeter verlorengegangene Nahrungsflächen für Insekten kompensiert. "Die Anmeldungen weiterer Gebiete für das nächste Jahr laufen ebenfalls gut", so Denker. Auch der Landesverband der Imker hat ein Interesse an den Insektenweiden, stellte Manfred Kraft vom Landesverband Badischer Imker und Obmann für Bienenweiden fest. Er skizzierte einen dramatischen Rückgang der Artenvielfalt. "Nektar Pollen und Samen sind für Bienen, Vögel und Niederwild wichtig", so Kraft. Zum Dank erhielt jedes Kind vom Fachgebiet Park und Garten ein Glas Honig geschenkt.

