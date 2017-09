Gläubiger ist Gebot zu niedrig Von Florian Krekel Sinzheim - Das Sinzheimer Glashaus hat auch bei einem weiteren Zwangsversteigerungstermin keinen Käufer gefunden. Zwar hatte eine Bieterin ein Gebot von 50000Euro für die auf einen Verkehrswert von rund 1,1 Millionen Euro geschätzte Immobilie abgegeben, doch das war der Sparkasse als Hauptgläubigerin zu wenig. Sie ließ das Verfahren einstweilig einstellen. Bereits bei einem Versteigerungstermin im Mai sollte das Gelände an der B3 in Sinzheim, auf dem das "Glashaus" des früheren Restaurants "Vinolivio" steht, vor dem Baden-Badener Amtsgericht unter den Hammer kommen, doch das damals abgegebene Höchstgebot lag bei 400000 Euro und somit unter 50 Prozent des Verkehrswertes, weshalb damals der Zuschlag von Amts wegen untersag wurde, was aber auch dazu führte, dass es beim gestrigen Versteigerungstermin keine solche Grenze mehr gab. Es hatten sich auch durchaus Bieter eingefunden im Amtsgericht, doch einige von ihnen konnten keine von der Bank geforderte Sicherheitsleistung vorweisen. Diese beträgt zehn Prozent des Verkehrswerts, also 100100 Euro und muss bei der Abgabe eines Gebotes vorgewiesen werden. Sollte das Gebot später unterhalb der Sicherheitsleistung liegen, bekommt der Bieter die übrige Summe wieder zurückbezahlt. Theoretisch müssten aktuell nur noch etwas mehr als 14000 Euro für die 4731 Quadratmeter Fläche samt Immobilie geboten werden, denn so hoch sind die Forderungen von Gericht, Gemeinde und Landratsamt. Doch bei einem solchen Betrag dürfte die Sparkasse angesichts einer mehrere Hunderttausend Euro betragenden Grundschuld nicht schwach werden. Und das Grundstück birgt für potenzielle Käufer noch ein weiteres Problem: Die Erschließung erfolgt ausschließlich über Fremdgrundstücke. Die Zufahrt ist zwar vertraglich geregelt, aber nicht der Wasser- und der Stromanschluss. Dafür könnten Anrainer, durch deren Grundstücke die Leitungen verlaufen, eine Gebühr verlangen.

