Glockenspiel erklingt wieder

Von Harald Holzmann Baden-Baden - Das Glockenspiel in der Fußgängerzone ertönt seit kurzer Zeit wieder regelmäßig viermal am Tag. Nach einem Mieterwechsel ist der weitere Betrieb des touristischen Kleinods, das seit vielen Jahren vom Verein Stadtbild betreut wird, gesichert. Nächstes Jahr wird es 40 Jahre alt. Werktags um 10, 12, 15 und 18Uhr sowie sonntags um 11, 13, 15 und 18 Uhr erklingen von der Fassade des Hauses in der Lange Straße 30 jeweils ein bis zwei Lieder von den insgesamt dort 16 installierten Glocken. Das Glockenspiel war 1978 zusammen mit einer am Hausgiebel eingebauten Uhr aus Anlass der Einweihung der Baden-Badener Fußgängerzone vom Uhrenhaus Steiert gestiftet und an dessen Firmensitz installiert worden. Seit 2000 gehört das Gebäude samt Glockenspiel einer Grundstücksgemeinschaft aus Oberhausen. Gerd Müller vom Verein Stadtbild betreut das Glockenspiel seit nun 14 Jahren. Er hat 2008 auch insgesamt 24 verschollen geglaubte Musikwalzen gefunden, auf denen sich mehr als 150 Musikstücke befinden, die mit Hilfe der Glocken an der Hausfassade abgespielt werden können. Müller wechselt seither regelmäßig die Walzen aus, damit auch immer der Jahreszeit entsprechende Lieder ertönen. Welche Lieder gerade gespielt werden, das kann man bei einem Blick in den kleinen Schaukasten am Haus erkennen, wo in einem Aushang über die Geschichte des Glockenspiels und die aktuellen Melodien informiert wird. Das Instrument kann aber auch manuell über eine Tastatur gespielt werden, wie er gestern im Gespräch mit dem BT erklärte. Mit der neuen Firma LeCreuset, die seit 21. September in dem Ladengeschäft in der Lange Straße 30 residiert, habe man wie schon mit einigen Vorgängergeschäften eine Vereinbarung über den Betrieb der Anlage schließen können, sagt Müller. Demnach übernimmt das Unternehmen die beim Betrieb anfallenden Stromkosten. Hilfreich dürfte dabei auch gewesen sein, dass mit Olga Holm die gleiche Person die Filiale leitet wie in dem Geschäft, was zuvor dort ansässig war. Sie habe das Glockenspiel in der Phase des Umbaus richtig vermisst, sagt sie. Die Filialleiterin berichtet, dass das Instrument durchaus eine Attraktion sei und immer wieder Menschen zu ihr in den Laden kämen, die mehr über die Melodien wissen wollen, die da erklingen. Müller vom Verein Stadtbild ist froh, dass der Betrieb weiter gewährleistet ist. "Unsere größte Sorge ist, dass das Glockenspiel nicht gesichert, sondern immer nur geduldet ist, solange der Mieter das akzeptiert", sagt er und hofft darauf, dass irgendwann eine sicherere Lösung gefunden wird. Ein weiterer Wunsch Müllers: "Ich hätte gerne einen Kollegen, der sich um das Glockenspiel kümmert, wenn ich in Urlaub bin oder mal keine Zeit habe." Wer sich für den Job beim Verein Stadtbild interessiert, der kann sich während der Öffnungszeiten zwischen 10 und 19 Uhr bei Olga Holm im Geschäft melden. "Ich stelle dann gerne den Kontakt zu Herrn Müller her", sagt sie.

