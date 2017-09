Elterninitiative drängt auf Hortlösungen

Bei den Kindern im Grundschulalter klaffe inzwischen leider eine große Betreuungslücke. Verschärft werde die Situation durch den ersten Jahrgang an Kindern, welche bereits seit dem zweiten Lebensjahr in Vollzeit betreut werden. "Für rund 120 Kinder im Stadtgebiet Baden-Baden beginnt jetzt eine unsichere Betreuungszeit", schreibt die Initiative. Prekär: Die Anzahl der Grundschulkinder soll im Kinderhaus Eulenspiegel auf Drängen der Stadt Baden-Baden auf 18 Kinder reduziert werden. Auch in anderen Einrichtungen werden diese Plätze reduziert. Man will die freigewordenen Plätze für die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahre freimachen, da es hier ein einklagbares Recht auf einen Betreuungsplatz gibt. "Wirkliche Alternativen finden sich im Stadtgebiet leider nicht", so die Initiative weiter.

"Ganztagsgrundschulen flächendeckend einzuführen, würde den Stadtsäckel massiv belasten. Es müssten Aufenthaltsräume, Spiel- und Sportflächen, eine Mensa und einiges mehr für jede einzelne Grundschule gebaut werden. Dazu kommt, dass eine Vielzahl der Eltern diese Form der Grundschulkinderbetreuung ablehnt. Auch würde die Personaldecke an den Schulen nicht ausreichen, um die pädagogisch wertvolle Betreuung, welche ursprünglich von der Landesregierung angedacht war, zu garantieren." Zurzeit gebe es zwar in Zusammenarbeit mit der Firma "Mopädd" den Versuch, diese Lücke zu schließen. "Aber die Vielzahl an Problemen und auch die häufigen, berechtigten Beschwerden der Eltern zeigen, dass sich hier die Stadt nicht länger aus der Pflicht nehmen kann. Es müssen echte Alternativen, wie erweiterte Hortlösungen angedacht werden."

Die AWO habe sich als kompetenter Partner erwiesen, heißt es in der Mitteilung der Initiative weiter. Es gebe nun ein tolles Ferienprogramm, das während der Sommerferien großen Zuspruch gefunden habe.

Mit Hilfe von Sponsoren, dem Audizentrum Baden-Baden und dem Mercedes-Autohaus Wackenhut sowie dem Autohaus Roth aus Oppenau/Achern, seien mehrere Rutschautos und eine Geldspende übergeben worden. Kürzlich nahmen Vertreterinnen der AWO zusammen mit Kindern aller Altersstufen die Geschenke entgegen.