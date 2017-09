Alles neu im "Jungen Theater"

Baden-Baden - Seit 13 Jahren in der Region als "Kinder- und Jugendtheater" bekannt, setzt dieselbe Institution, die damals von Theaterintendantin Nicola May ins Leben gerufen wurde, künftig als das "Junge Theater Baden-Baden" auf das Publikum von heute und morgen.

"Begonnen mit ausgewählten Vorstellungen im TiK (Theater im Kulissenhaus), vielen Projekten und zahlreichen Erprobungen von Möglichkeiten, hat sich das Angebot des Kinder- und Jugendtheaters stetig erweitert und an Schärfe gewonnen", stellte Pressesprecherin Julia Klaas die Ausgangssituation vor. In Anlehnung an das Spielzeitmotto der aktuellen Saison, "Wer ist wir?", reflektierten auch Leona Lejeune, Leiterin des Jungen Theaters, und Theaterpädagogin Isabell Dachsteiner über künftige Ziele und Inhalte unter der Fragestellung "Wie wollen wir sein? - Wofür stehen wir? - Was für ein Theater interessiert uns?" Mit der Namensänderung ging ein neues Logo einher, das seine Zugehörigkeit zum Großen Haus und Aktualität kennzeichnet.

Das Angebot, das die Verantwortlichen für Kinder ab zwei Jahren, Jugendliche, aber auch Erwachsene konzipiert haben, greift zunächst Bekanntes und Bewährtes eines breitgefächerten Themenspektrums auf. Auf einfühlsame, häufig humorvolle Weise nimmt es die jungen Menschen ernst, indem es ihnen durchaus auch Probleme der Erwachsenenwelt vertraut macht. Neben gewohnten Inszenierungen, darunter eine Uraufführung, aber auch Wiederaufnahmen und Experimentellem bietet das Junge Theater eine Vielfalt von Ideen. Sei es in Workshops, Gastspielen, mobilen Aufführungen an den Schulen, unterschiedlichen theaterpädagogischen Angeboten, die sich am Lehrplan der jeweiligen Klassen orientieren: Hier finden Eltern, Lehrkräfte und Erzieher ein Reservoir für ihre tägliche Aufgabe, junge Menschen fit fürs Leben zu machen.

"Fit fürs Abi" spielt übrigens auch weiterhin eine Rolle. Das Festival des Theaters, bei dem sich angehende Abiturienten nicht nur mit den Sternchenthemen der Deutsch-Prüfung, sondern überhaupt mit Literatur auseinandersetzen können, hat sich landesweit einen Namen gemacht. Bei der 9. Ausgabe wird erstmals auch das Musik-Abitur einbezogen.

Interessenten sollten sich unbedingt die sorgfältig gestaltete Broschüre für das Junge Theater Baden-Baden besorgen. Übersichtlich gegliedert, reich bebildert und alle nur möglichen Fragen beantwortend, findet man hier auf 64 Seiten alles, was man wissen möchte. Beispielsweise, dass "Pipi Langstrumpf" als Weihnachtsstück erscheint und dass es mit U22 und U12 zwei Theaterclubs gibt. Auch alle Fakten zu Terminen, Preisen und möglichen Vergünstigungen stellen sich übersichtlich dar.