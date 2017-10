Warteschlange bildet sich vor der Traubenannahme

Baden-Baden - Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in der Baden-Badener Winzergenossenschaft (WG) in Neuweier: Traktoren und Autos mit Traubenbütten beladenen Anhängern stehen auf dem Hof in einer Warteschlange vor der Traubenannahme. In der Halle selbst herrscht ein Höllenlärm. Sämtliche Maschinen laufen in diesen Tagen auf Hochtouren. Im Rebland ist Hauptlesezeit.

Hinter einer Glasfront befinden sich neben Kellermeister Christoph Zeidler auch die Mitarbeiterinnen Diana Ernst und Helga Bätzler. Zusammen überwachen sie die elektronisch gesteuerte Annahme am Computerbildschirm.

Diana Ernst drückt einige Knöpfe auf einer Fernbedienung. Im nächsten Moment setzt sich einer der beiden Kräne, die sich rechts und links von dem verglasten Büro befinden, in Bewegung. Drei große Eisenketten mit Karabinerhaken und Greifvorrichtung rattern auf die großen mit Trauben gefüllten Bütten herab. Rasch befestigt Christoph Zeidler die Haken an dem Bottich, und im nächsten Moment hebt der Kran die mit rund 750 Liter Fassungsvolumen gefüllte Bütte an.

Vorsichtig lenkt Diana Ernst ferngesteuert das Gefäß über einen Trichter aus Edelstahl, an dessen Ende sich fortwährend ein Schneckengewinde dreht. Leicht gedämpft schallt das Gewinde, als der Bottich über dem Trichter zum Kippen gebracht wird, die gewichtige Ladung mit den Spätburgundertrauben in den Edelstahlbehälter fällt und in wenigen Sekunden an dessen Ende wieder verschwindet.

"Auf der anderen Seite werden die rechteckigen Bütten angenommen", erklärt Diana Ernst den Ablauf. Dort steht gerade ein Anhänger mit zwei rechteckigen Bütten. Wo es nötig wird, schwingt sich der Kellermeister hinter das Steuer des Gabelstaplers, um die Bütten unter dem Kran zu positionieren.

Wo auch immer sich die geernteten Trauben in der Presse befinden - Helga Bätzler kann jederzeit den augenblicklichen Stand auf dem Bildschirm verfolgen. 1461 Kilogramm zeigt die elektronische Waage an, nachdem auf der einen Seite zwei runde Kübel entleert worden sind. In weniger als zwei Minuten könne der Winzer seinen Beleg über die Menge der abgegebenen Trauben in Empfang nehmen, beschreibt die WG-Mitarbeiterin den Vorgang. Sobald die Trauben gewogen sind, leuchtet auf dem Bildschirm ein grünes Feld und signalisiert, dass der nächste Winzer an der Reihe ist.

Gespannt verfolgen einige wartende Winzer die Prozedur, als drei gefüllte Kübel in der Luft schaukeln - das ferngesteuerte Hantieren in ungewohnt großer Dimension begeistert.

Eine Etage tiefer, wo die Trauben entbeert werden, gibt es jedoch nicht mehr viel zu sehen, denn die Arbeitsprozesse laufen vollautomatisch hinter Einrichtungen aus Edelstahl ab. Lediglich ein Förderband ist zu entdecken, auf dem der Trester nach außen auf einen Anhänger abgeladen wird. Der Trester wird später als Dünger auf die Äcker in der Ebene oder nach der Weinlese in die Reben gebracht.

Im zweiten Untergeschoss wird der Wert gemessen, der für die Qualität des Rebensaftes maßgeblich ist: die Öchslegrade. Etliche Winzer reinigen auf dem südlichen Hof der WG mit dem Wasserschlauch ihre Bütten, damit diese für die nächste Fuhre wieder sauber sind.