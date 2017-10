Zwei Geschichtenerzähler bilden erfolgreiche Einheit Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Die Kurstadt ist ein gutes Pflaster, um kreativ tätig zu sein, darin sind sich Christoph Holthof und Daniel Reich einig. Vor zehn Jahren gründeten sie hier ihre freie Filmproduktionsfirma "kurhaus production", der runde Geburtstag wird derzeit mit einer Filmwoche im Kino Moviac gefeiert. Beide kennen sich seit der ersten Klasse in der Gaggenauer Grundschule, sie machten zusammen Hausaufgaben und erste Fahrradtouren, 1994 legten sie gemeinsam das Abitur am dortigen Goethe-Gymnasium ab. Reich studierte in Berlin evangelische Theologie, Philosophie und Komparatistik (vergleichende Literaturwissenschaft), "alles Themengebiete, die mit den großen Fragen der Menschheit, Heil oder Verdammnis, Drama oder Happy End zu tun haben", wie er sagt. Holthof zog es nach Bochum, wo er sich den Erziehungswissenschaften, Französisch und der Theaterwissenschaft widmete, ein Auslandssemester führte ihn dabei auch nach Montpellier. Nach vier Praktika bei Arte, dem SWR und einem spanischen Sender war für ihn klar, er wollte zum Film, am liebsten zu Arte. Aus privaten Gründen nach Baden-Baden zurückgekehrt, intensivierte sich auch wieder der Kontakt zu Daniel Reich, der während der Studienzeit nie abgebrochen war. Da beide eine Vorliebe für das Erzählen von Geschichten in bewegten Bildern hatten, wurde im Frühjahr 2007 die "kurhaus production" gegründet. Da war und ist einerseits die Lust, mit vielen kreativen Menschen zusammenzuarbeiten. Sie sind über die nicht selten hoch sensiblen Schauspieler und die Crew permanent von ganz unterschiedlichen Charakteren umgeben, "auf die wir extrem aufpassen müssen", was aber auch einen zusätzlichen Reiz ausmacht. Holthof und Reich kümmern sich zusammen mit drei festen Mitarbeitern um alles selbst, von der Idee über die Ausschreibung und die Auswahl des Drehbuches, der Akquisition der Geldgeber und der Zusammenstellung des Teams bis zu den Drehgenehmigungen oder der Verwaltung des Budgets. Da war es hilfreich, dass sie früh sehr gute Kontakte zum SWR aufbauen konnten sowie zu Carl Bergengruen, dem Leiter der Medien- und Filmförderung Baden-Württemberg. Beide richten sich bei der Auswahl wenig nach dem Mainstream, ein Thema muss sie interessieren, aufgrund ihres Erfolges werden inzwischen immer öfter Drehbücher an sie heran getragen. Bei ihrer ersten Produktion "Schönen Tag, Marie" war der Hauptprotagonist eine von diversen Personen genutzte Vespa. Ihr erfolgreichster Film "Freier Fall", der 2013 auf der Berlinale gezeigt wurde und rund um den Globus hohe Aufmerksamkeit erzielte, wird schon als deutsche Version von "Brokeback Mountain" gehandelt, nur dass hier ein Polizist auf Fortbildung mit seinen plötzlich für einen Kollegen aufkeimenden Gefühlen fertig werden muss. "Unter Nachbarn", ein Thriller um einen besitzergreifenden Psychopathen und ein dunkles Geheimnis, lief zur besten Sendezeit in der ARD. Mehrere Dokumentations-Serien, unter anderem für den Kinderkanal, wurden neben etlichen Spielfilmen bereits erfolgreich produziert. Im Normalfall arbeiten Holthof und Reich an bis zu 15 Projekten gleichzeitig, sie sagen aber dennoch voller Überzeugung, die Arbeit macht ihnen ungeheuren Spaß. Bis 6. Oktober laufen im Moviac-Kino alle bisher veröffentlichten Produktionen der beiden, bei den Serien läuft jeweils eine Folge, zum reduzierten Eintrittspreis von fünf Euro.

