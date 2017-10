Spiel mit Wahrnehmungen und Realitäten

Baden-Baden - Als begeisterte Hobbyfotografen vor 15 Jahren den Fotoclub Baden-Baden gründeten, hätten sie wohl solch außerordentliche Arbeiten, wie sie noch bis zum 8. Oktober in den unteren Räumen des Alten Dampfbads am Marktplatz ausgestellt sind, schlicht für "irreal" gehalten. Sie gingen mit einer Analogkamera auf Motivsuche, benutzten zumeist Schwarzweiß-Filme, die sie in der heimischen Dunkelkammer selbst entwickelten.

"Irreal" titelt die Ausstellung, die am Samstag eröffnet wurde, und dies bezieht sich weniger auf damalige Utopie-Vorstellungen, als auf die Ambivalenz von Annahmen, Wahrnehmungen und Realitäten, die mit den Sinnen des Betrachters spielen. So entlarvte Helga Schauseil, die Vorsitzende des Fotoclubs, eine gigantische Skyline vor bewölktem Himmel als verschieden hohe Türme von Heftklammern.

Schauseil bezeichnete die ambitionierten Mitglieder - Karin Pfitzenmeier, Ingrid Kahles, Petra Welz, Bernd Oehmen und Patrick Zeiler - als echte Künstler, deren Arbeiten diesen Rang durchaus rechtfertigten. Im Gegensatz dazu betrachtete sie "Knipser, Selfisten und Techniker" als Menschen, die mit dem Klick des Auslösers die ganze Welt einzufangen suchten, ohne ihr zuvor überhaupt einen Blick geschenkt zu haben.

Schauseil selbst erweist sich in ihren pointierten Aufnahmen als strenge Zeitkritikerin, die mit Fotomontagen zunächst für irrational gehaltene Katastrophen als Realität entlarvt. Trump, zunächst als kommender Präsident für irreal eingestuft, wurde ungeheuerliche Realität, die sie mit spöttischen Kommentaren belegt. Eine Welt, die in ihrem Müll erstickt - sie ist auch eine Realität, ebenso wie Raubbau an Natur und Ressourcen, deren Auslöschen man einst für unmöglich hielt.

Die wenigen Mitglieder des Clubs verbinde hohe Professionalität und der Wille, immer neue Raffinements des Mediums Fotografie zu entdecken, schilderte Helga Schauseil den Zusammenhalt der Gruppe. Neben der Digitalaufnahme mit unzähligen Möglichkeiten für Kreative, gewähre der Einsatz von Computertechnik eine ungeahnte Weiterentwicklung der Fotografie. Die Gesetze der Physik beherrschend, mit Licht, Farbe und Sättigungsgrad experimentierend, ist bereits ein weites Feld der Gestaltung eröffnet.

Kommt aber das Element Computerbearbeitung hinzu, wie sie Patrick Zeiler in seiner "Earth Tones Photography" einsetzt, entstehen Arbeiten von hohem künstlerischen Rang, die dem Mann hinter dem Objektiv geradezu poetisches Empfinden zubilligen. Mit dem Massenphänomen Fotografieren haben diese Bilder nichts gemein.

Als Außenseiter hat sich Helmut Latein der Ausstellung des Fotoclubs angeschlossen. Sein Metier ist die klassische Bildhauerkunst, die der Pensionär mit beachtlichem Talent ausübt.

Die Ausstellung ist von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17Uhr.