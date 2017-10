Kunstaktionen locken Kunden in die Innenstadt

Baden-Baden - Die dritte Auflage der Contemporary Art, in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag lockte gestern Hunderte Besucher in die Stadt. Bei strahlendem Sonnenschein wurde gebummelt und eingekauft, aber auch die zahlreichen Kunstaktionen verzeichneten regen Zulauf.

Kurzfristig hatte Matthias Vickermann die Einzelhändler der Innenstadt nachdrücklich dazu aufgerufen, angesichts des Bestrebens der Gewerkschaft Verdi, die verkaufsoffenen Sonntage infrage zu stellen, in möglichst großer Zahl die Geschäfte zu öffnen. Diesem dringenden Appell waren zwischen Augustaplatz und Hindenburgplatz so gut wie alle Ladeninhaber gefolgt, um die Bedeutung der verkaufsoffenen Sonntage für den Einzelhandel zu unterstreichen. Den Besuchern bot sich ein buntes Bild, da viele Geschäfte den Gedanken der Contemporary Art aufgegriffen hatten und international tätige Galerien aus ganz Deutschland die Werke ihrer Künstler in der Innenstadt präsentierten.

So hatte man beispielsweise die seltene Gelegenheit, im Rahmen ihrer zwei Monate andauernden Gemeinschaftsausstellung zusammen mit Studierenden der Berliner Kunsthochschule Weißensee im Jardin de France gleich mit beiden Brüdern Johannes und Thaddäus Hüppi zu plaudern. Beide Meister ihres Faches leben und arbeiten hier und setzen sich in ihren Bildern auf gänzlich unterschiedliche Weise mit dem menschlichen Körper und existenziellen Befindlichkeiten auseinander. Im Alten Dampfbad eröffneten die Freunde der Gesellschaft junger Kunst ihre 31. Mitgliederausstellung unter dem Thema "Reiseskizzen", der Fotoclub Baden-Baden präsentiert im unteren Foyer zu seinem 15-jährigen Bestehen die Ausstellung "irReal".

Mit viel Eifer betätigte sich auch der Nachwuchs mit Bühnenmalerin Caro Godles als Straßenkünstler mit Naturkreide auf der Fieserbrücke, Maskottchen Ferdinand war hier immer dabei. Auch die Kinderkunstwerkstatt des Museums Frieder Burda in der Lichtentaler Straße wurde angesteuert, wo sich die Kleinen unter der behutsamen Anleitung der Leiterin Kathrin Dorfner und der Künstlerin Katalin Moldvay dem Thema "Linie trifft Farbe" widmeten, beginnend bei Regenbogen, Spirale, Schnecke oder Schlange. Im Museum wurden zudem Familienführungen zu Rodney Graham angeboten, in der benachbarten Staatlichen Kunsthalle konnte bei freiem Eintritt die Ausstellung von Liang Shuo besucht werden. Als originelle Idee konnten hier zusätzlich auf dem Bücherbasar eine große Zahl an Ausstellungspublikationen zum Kilopreis von fünf Euro erworben werden, als Chance für Kunstliebende und Schnäppchenjäger.

Mit Spannung wurde den ganzen Nachmittag über vor dem Schaufenster der Wagener-Galerie das nicht ganz wörtlich zu nehmende "Kunst-Duell" von Laura Wilferth und Svea Ret verfolgt. Die beiden angehenden Bühnenmalerinnen beim SWR verstehen sich prächtig und beteiligten sich aus Spaß am Malen an der Aktion. Während Svea eine zu Boden blickende Geisha mit dichten langen Wimpern als Motiv gewählt hatte, war es bei Laura eine Antilope mit riesigen Hörnern.

In der gesamten Innenstadt herrschte ab mittags reges Leben, Jung und Alt, Familien und sogar Jugendgruppen schlenderten durch die Stadt und zeigten sich in Kauflaune, entsprechend gut frequentiert waren zahlreiche Geschäfte.