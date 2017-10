Erfol gsrezept für den guten Zweck Baden-Baden (sre) - Diese Suppe hat längst Kultstatus: Mittlerweile zum zwölften Mal wird am 13. und 14. Oktober jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Wagener-Markthalle die legendäre Bouillabaisse des Kochvereins Baden-Baden serviert. Damit ist die Aktion wieder Teil der Genusstage der Wagener-Galerie, die an diesen beiden Daten gefeiert werden. (sre) - Diese Suppe hat längst Kultstatus: Mittlerweile zum zwölften Mal wird am 13. und 14. Oktober jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Wagener-Markthalle die legendäre Bouillabaisse des Kochvereins Baden-Baden serviert. Damit ist die Aktion wieder Teil der Genusstage der Wagener-Galerie, die an diesen beiden Daten gefeiert werden. Das Besondere an der Suppe sind nicht nur die exquisiten Zutaten und die vielen hervorragenden Köche, die zum Gelingen beitragen, sondern auch der gute Zweck. Denn, wie Franz Bernhard Wagener beim Vorgespräch noch einmal deutlich machte: Der gesamte Umsatz aus dem Verkauf der Suppe und der korrespondierenden Getränke fließt an die Aktion "BT-Leser bereiten Weihnachtsfreude" und damit an Baden-Badener in Not. Dafür spendet die Wagener-Galerie die Zutaten, das Pädagogium und die Sportschule Steinbach stellen jeweils ihre Küchen für die Vorbereitungen zur Verfügung. Die Köche des Kochvereins schließlich schenken ihre Arbeitszeit, um die feine Suppe ehrenamtlich zu kochen und zu servieren. Zu trinken gibt es alljährlich Wasser oder Wein. Für Letzteren ist erneut das Weingut Knapp mit von der Partie: Heinz Knapp spendiert den Cuvée Blanc, der zur Suppe serviert wird. Der edle Tropfen kommt vom Eckberg und enthält Weißburgunder, Sauvignon Blanc und ein klein wenig Grünen Veltliner - und passt vorzüglich zur Fischsuppe, wie Knapp erläuterte. Es tun sich bei dieser Aktion also "viele Menschen zusammen, um noch mehr Menschen etwas Gutes zu tun", wie es Markthallen-Chef Ansgar Hoferer zusammenfasste. Und das ist ein Erfolgsrezept, das sich auszahlt: Insgesamt hat der Kochverein mit seinen Projektpartnern in den zurückliegenden elf Jahren dank der Bouillabaisse bereits mehr als 60000Euro an Spendengeldern zusammenbekommen und damit einen großen Beitrag dazu geleistet, Baden-Badenern, denen es am Nötigsten fehlt, eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Wie in den Vorjahren wird die Suppe 10 Euro pro Portion kosten, ein Glas Wein gibt es für 2,50Euro dazu. Damit wieder eine stolze Summe für den guten Zweck zusammenkommt, wurden schon 150 Kilogramm Fischfilets bestellt, berichtete Kochvereinsvorsitzender Klaus Pfeiffer. Auch ein Zentner Gemüse wird für die rund 450 Liter Suppe verarbeitet. Das ist noch mehr als in den Jahren zuvor, denn 2016 war die Köstlichkeit lange vor dem offiziellen Ende der Aktion ausverkauft. Kein Wunder: Mittlerweile essen viele Fans die Bouillabaisse nicht nur vor Ort in der Wagener-Galerie, sondern bringen auch noch eigene Gefäße mit und lassen sich weitere Portionen für Zuhause abfüllen. Von einer solchen Kult-Suppe kann man schließlich nie genug haben.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Chemnitz

Remis zum Schwartz-Einstand Chemnitz (red) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC (Foto: GES) ist bei der Pflichtspiel-Premiere seines neuen Trainers Alois Schwartz über ein torloses Unentschieden beim Chemnitzer FC nicht hinausgekommen. Die Badener rutschten damit auf den 17. Tabellenplatz ab. » Weitersagen (red) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC (Foto: GES) ist bei der Pflichtspiel-Premiere seines neuen Trainers Alois Schwartz über ein torloses Unentschieden beim Chemnitzer FC nicht hinausgekommen. Die Badener rutschten damit auf den 17. Tabellenplatz ab. » - Mehr