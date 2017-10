Auf der Suche nach guter Bekleidung für Kinder

Gaggenau



Kampfsport im ehemaligen Penny Gaggenau (tom) - Sie dümpelte jahrelang vor sich hin, die Halle des einstigen Penny-Markts am Pionierweg. Lange standen die 600 Quadratmeter leer. Nun wollen Steffen und Dagmar Beck die Immobilie in eine bessere Zukunft führen: mit einem Box- und Kampfsportzentrum (Foto: tom).