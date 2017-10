Bäume mit Schiefertafeln versehen

Etwa 20 ehrenamtliche Helfer hatten Kaffee und selbst gebackenen Kuchen vorbereitet. Es gab aber auch Herzhaftes wie Kalbshaxen oder Bratwürste zum Mittagessen. Die Kelterei Alte Trott hatte einen Stand aufgebaut, an dem Besucher Äpfel zu Apfelsaft verarbeiten lassen konnten. Außerdem wurden Most, Liköre, Marmeladen und Apfelgelee angeboten. Das BGU-Mitglied Rainer Huck zeigte Holzschnitzarbeiten, und die Obstbrennerei Sax hatte 35 verschiedene Schnapssorten zum Probieren aufgetischt.

Der Erlös wird für die Renovierung der Obstscheune verwendet, die noch nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist. "Dafür brauchen wir rund 20000 Euro, Spender werden noch gesucht", erklärte die Vorsitzende der BGU, Waltraud Nölle. In etwa die gleiche Summe wird nochmals zum Bau von zwei Toiletten und einer Hebeanlage benötigt.

Viele Besucher nutzten nach dem Essen die Gelegenheit, das Gelände in Augenschein zu nehmen, das erst seit kurzem für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Etwa 200 der insgesamt 280 Obstbäume, die hier stehen, werden von der BGU beziehungsweise von Baumpaten gepflegt. BGU-Schriftführer Guido Wallbaum und seine Vereinskollegin Heidi Fischer hatten weitere Schiefertafeln mit den Namen derjenigen mitgebracht, die sich in Zukunft um einzelne Bäume kümmern wollen. Die Baumpaten können eine solche Tafel an ihrem jeweiligen Baum anbringen.

Die Werkreal- und die Grundschule in Lichtental sowie der Kindergarten in Oberbeuern haben bereits mehrere Bäume in ihre Obhut genommen. Lehrer werden mit ihren Schülern sowohl das Beschneiden übernehmen als auch die Ernte einfahren. "Das Obstgut soll so zum Leben erweckt werden", betonte Nölle. Schnittkurse werden im November angeboten. Das Obst wird zum Teil an die Kinder kostenlos verteilt.

Am Sonntag kamen auch die Kleinsten auf ihre Kosten. BGU-Mitglied Sabine Scherer hatte für sie das Kinderschminken vorbereitet. Etwa 150 Meter von der Obstscheune entfernt hatte zudem die Imkerin Ulrike Klaschka ihre Bienenstöcke aufgebaut und die dazugehörige Scheune für Besucher geöffnet.

Die Imkerin verkaufte ihren Honig und beantwortete bereitwillig Fragen zum Thema Bienen, das im Moment sehr viele Menschen interessiere, wie sie im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt erklärte. Aus diesem Grund möchte sie auch einen Bienenlehrpfad errichten, auf dem Lehrtafeln interessante Details zu Bienen und der Honiggewinnung vermitteln.