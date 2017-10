Angeklagter hüllt sich in Schweigen Von Bodo Toussaint Baden-Baden - Einem 25-jährigen Deutschen italienischer Herkunft wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, in 18 Fällen insgesamt zehnKilogramm Marihuana und 500 Gramm Kokain an verschiedene Kunden verkauft zu haben. Seit Prozessbeginn am 15. September hält die Verteidigung an ihrer Strategie fest, ihren Mandanten zur Sache keine Angaben machen zu lassen. Den Vorsitz im Verfahren führt der erste Richter am Amtsgericht Baden-Baden Wolfgang Fischer. Dass der Fall auf großes öffentliches Interesse trifft, zeigen die zahlreichen Besucher an den Verhandlungstagen (zuletzt am vergangenen Montag), unter denen auch Freunde des Angeklagten zu sein scheinen. Sobald der Angeklagte den Gerichtssaal betritt, werden kurze Zeichen der Begrüßung ausgetauscht, und auch die Mutter des Angeklagten, gegen die ein Verfahren wegen Geldwäsche läuft, ist regelmäßig aufmerksame Zuhörerin im Gerichtssaal. Bislang wurden mehrere Zeugen gehört, gegen die zum Teil ebenfalls Verfahren anhängig sind. Sie hatten zwangsläufig von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, um sich nicht selbst zu belasten. Brisanz erhält der Fall durch den Freund des Angeklagten, der zusammen mit ihm vor dessen Wohnung verhaftet wurde, als sie gerade in seinem Pick-up saßen und sich länger unterhielten. Vom Staatsanwalt befragt, was denn der Inhalt ihres Gespräches gewesen war, erklärte der Zeuge, dass man nur ein rein freundschaftliches Gespräch geführt habe, in dem man sich für gewöhnlich eben über Belangloses unterhalte. Dass diese Unterhaltung zwar durchaus freundschaftlich, jedoch keineswegs so belanglos gewesen war, sondern explizit über Details von Drogenverkäufen geführt wurde, das soll nun laut Staatsanwaltschaft eine ganze Anzahl von Abhörprotokollen belegen. Der Angeklagte stand nämlich, wie sich nun herausstellte, schon lange unter polizeilicher Beobachtung, was unter anderem bedeutete, dass man auch seinen Pick-up bereits seit geraumer Zeit verwanzt hatte. Somit wären sämtliche Gespräche aufgezeichnet worden, die der Freund mit dem Angeklagten geführt hatte. Keine guten Aussichten für den Freund, einem bislang untadeligen Gastwirt aus Baden-Baden. Ihm würde, sofern er bei seiner Aussage bleibt, letzten Endes ein Verfahren wegen Falschaussage drohen. Der Staatsanwalt hat angeordnet, ihn nochmals als Zeugen vorzuladen, ihn mit den Abhörprotokollen zu konfrontieren und ihn gegebenenfalls unter Eid aussagen zu lassen. Angesichts dessen werden wohl auch die Verteidiger des Angeklagten, Rüdiger Böhm und Daniel Sprafke, ihre Strategie, ihren Mandanten sich weiterhin in Schweigen hüllen lassen, überdenken müssen. Denn sollte er das tun, wird die Kammer nicht umhin kommen, sämtliche Abhörprotokolle, die teils über Stunden gehen, in das Verfahren einzuführen. Das würde eine erhebliche Verlängerung des Prozesses nach sich ziehen und sich keineswegs mildernd auf das Strafmaß auswirken. Weitere Prozesstermine sind am 6., 13. und 18.Oktober angesetzt.

