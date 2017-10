Wörthböschelpark soll wachgeküsst werden

Rastatt

Post übernimmt Standort Rastatt (hli) - Die Deutsche Post übernimmt nun den Laden in der Donaustraße im Rastatter Münchfeld und eröffnet dort in Eigenregie eine Filiale. Man habe in diesem Gebiet keinen geeigneten Einzelhändler für diese Aufgabe gefunden, so ein Pressesprecher (Symbolfoto: dpa).

Gernsbach

Nackt und schreiend durch Gernsbach Gernsbach (red) - Ein Mann hat am Dienstag in Gernsbach völlig die Kontrolle verloren. Sturzbetrunken war er im Auto eingeschlafen. Nach dem Erwachen fand er jedoch sein Zuhause nicht mehr. Letztlich rannte er nackt und schreiend durch die Straßen und schlug eine Fensterscheibe ein (Symbolfoto: red).