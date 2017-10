Mit Kunstfertigkeit und Ausdruckskraft

Baden-Baden - Es war schon so etwas wie eine konzertante Offenbarung, was die Besucher des zweiten Konzerts der neuen Reihe "Lambrecht Classical Guitar Events" im voll besetzten Runden Saal des Kurhauses erlebten. In Zusammenarbeit mit Konzertveranstalter Marco Kögel konnte Jürgen Lambrecht mit Ana Vidovic einen Weltstar präsentieren, rund um den Globus zählt sie zu den profiliertesten Künstlern an der klassischen Gitarre.

Mit sieben Jahren gab sie ihr erstes Konzert und nahm mit 13 als jüngste Absolventin ihr Studium an der Nationalen Musik-Akademie in Zagreb auf. Beeindruckt von ihrer Kunst berief Manuel Barrueco sie als 18-Jährige an das Peabody Konservatorium in Baltimore, wo sie heute noch lebt und lehrt. Warum sie international unzählige Preise gewonnen hat, wurde bei ihrem Spiel rasch deutlich. Sie eröffnete das Konzert mit der Flute Partita in A minor BMV 1013 von Johann Sebastian Bach, eigentlich ein Flötensolo aus vier stilisierten Tänzen: dem Schreittanz der Allemande, dem Gesellschaftstanz Corrente, mit dem die Hofbälle eröffnet wurden, der langsamen, ausdrucksvollen Sarabande und dem barocken Hoftanz Bourrée anglaise, von Ana Vidovic außerordentlich klangschön und differenziert gespielt. Auch in der Gran Sonata Eroica op.150 von Mauro Giuliani brillierte sie nicht nur mit virtuoser Technik, vor allem ihre Ausdruckskraft in diesem intimen Rahmen begeisterte die Besucher, darunter viel junge Zuhörer.

Mit dem Klassiker "Recuerdos de la Alhambra" von Francisco Tarrega, oftmals als Königin der Gitarrenstücke gehandelt, stellte sich die Künstlerin einer großen Herausforderung durch die Verbindung der Melodie als Tremolo bei variablem Basslauf. In Capricho Arabe, Lagrima und Danza Mora ließ Ana Vidovic die ganze verschnörkelte Schönheit und filigrane maurische Baukunst der Alhambra in schwungvollen Arabesken auferstehen. Aus einem der Hauptwerke romantischer Gitarrenliteratur, La Catedral von Agustin Barrios Mangore, überzeugte sie mit dem einfühlsamen Preludio saudade, Andante religioso und dem lebhaften Allegro solemne. Virtuos erklang von Domenico Scarlatti die Sonata in D minor K. 213 L. 108.

Bei den abschließenden "Four Pieces" von Astor Piazzolla für klassische Gitarre ließ die Ausnahmekünstlerin Verano Porteno, Milonga del Angel und La Muerte del Angel erklingen und vermittelte dabei leidenschaftliche Hingabe ebenso wie eine ausgereifte Spieltechnik, die an diesem Instrument ihresgleichen sucht. Normalerweise gibt Ana Vidovic keine Zugaben, doch an diesem Abend kam sie einem Besucherwunsch nach und stellte in dem immens schwierigen "La Storia" nochmals ihre ganze Kunstfertigkeit und vor allem ihre besonders intensive Ausdrucksfähigkeit unter Beweis, was mit tosendem Beifall honoriert wurde.