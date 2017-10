Eine Zahnradbahn spuckt Bonbons aus

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Es war viel geboten beim Tag der offenen Tür des Technischen Hilfswerkes (THW) in der Wörthstraße. Besonders der Nachwuchs hatte einiges zu tun beim Abarbeiten der fünf Boxenstopps umfassenden THW-Rallye. Beim Tag der offenen Tür herrschte am Dienstag von Beginn an reger Publikumsandrang, unter den Besuchern stellten Familien mit Kindern das größte Kontingent. Für die Jugend war einiges vorbereitet worden, überall war Mitmachen angesagt, und wer voller Stolz nach den fünf Stationen seinen ausgefüllten Laufzettel in Händen hielt, konnte mit etwas Glück eine Rundfahrt in dem 50 Jahre alten Transporter-Oldtimer des THW gewinnen. Natürlich vorne im offenen Führerhaus, wo jeweils zwei Fahrgäste neben ihrem Chauffeur Platz hatten. Laut dem kommissarischen Leiter des hiesigen Ortsverbandes, Michael Claus, erfuhren die Besucher ganz nebenbei Wissenswertes über die Arbeit des THW. So wird der im Geschicklichkeitsparcours eingesetzte Hydraulik-Spreizer, bei dem hier ein gefüllter Wasserbecher von einer Pylone auf die nächste umgesetzt werden musste, bei Unfällen eingesetzt, um Autos aufzuhebeln oder Trümmer anzuheben. Mit der hydraulischen Schere können sogar Stahlträger durchgezwickt werden, erfuhren die staunenden Zuhörer. Im Führerhaus des Radladers versuchte sich die Jugend daran, ein schlankes Rohr in eine schmale Röhre zu versenken. Auf einem anderen Fahrzeug galt es, einen Ball durch Ankippen mit Hebekissen rechts und links durch ein riesiges Labyrinth aus Holzbalken laufenzulassen. Technikspiele waren im Jugendraum zu absolvieren, wo sonst die zwölf Zehn- bis 17-jährigen Jugendlichen des THW ebenso proben wie die Gruppe der Sechs- bis Zehnjährigen. Hier waren die ganz Cleveren gefordert, eine Zahnradbahn zu bauen, die nach bestandener Prüfung Bonbons auswarf, der "heiße Draht" sollte ohne Berührung fehlerfrei bewältigt werden, sonst wurde das Blaulicht angeworfen, und einige Bobbycars warteten auf die jüngeren Besucher. Die durften sich zudem in der Hüpfburg austoben, Kettcar fahren oder in der Bastel- und Malecke aktiv sein. Ihre Eltern konnten derweil im Rahmen der Fahrzeugausstellung den relativ neuen Beleuchtungswagen inspizieren oder den universalen Gerätekraftwagen, der bei Einsätzen immer mit vor Ort ist als "Werkstatt des THW". Darin finden sich ein Trennschleifer, Tauchpumpen, Atemschutzgeräte, eine Motorsäge, Spreizer, Brennschneidegeräte, "der gesamte hydraulische Rettungssatz", erläuterte Michael Klaus. Interessant für Laien war auch das Einsatzstellen-Sicherungssystem (ESS), das beispielsweise bei einsturzgefährdeten Gebäuden oder einem Hangrutsch gebraucht wird. Wie ESS-Truppführer Michael Markus erläuterte, kann über angebrachte Reflektorspiegel auf eine Distanz von bis zu 100Metern bis auf einen halben Millimeter genau eine Verschiebung des Geländes registriert werden, bei 750 Metern bleibt immer noch eine Genauigkeit von einem Millimeter. Klingt nach wenig, doch wenn es um das Abrutschen eines Gebäudes geht, ist ein Millimeter eine ganze Menge. Da es nur vier solcher Fahrzeuge in Baden-Württemberg gibt, waren die Badener schon bei einem Gebäudeeinsturz in Konstanz oder einem Hangrutsch in Mössingen im Einsatz.

