Gänsehautmomente beim Konzert "Kinder für Kinder"

Baden-Baden - Der Verein Malaika Smile lud zusammen mit der städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl zum Konzert "Kinder für Kinder" in das Marienhaus in Steinbach ein. Malaika Smile ist ein Verein, der Kindern in Uganda ein sicheres Leben bietet.

In einem Haus, welches Familie Irtenkauf aus eigener Tasche finanziert hat, wohnen derzeit 17 Kinder zwischen sechs und 18 Jahren. Neben einer täglichen Mahlzeit und notwendigen medizinischen Versorgungen haben die Kinder eine Chance auf Bildung. Drei Betreuer vor Ort und der tägliche Kontakt nach Deutschland ermöglichen dieses Projekt.

Dass jede Spende dringend benötigt wird, stellte Christine Irtenkauf in einem kurzen Interview mit Hanna Braun dar. Der Wunsch nach einem kleinen Van sei groß, damit die Kinder keinen Schulweg mehr von zwei Stunden auf sich nehmen müssen. Aber auch die alltäglichen Dinge wie Wasser, Strom oder Nahrung sind sehr teuer und müssen finanziert werden.

Das Versprechen, dass jeder Cent auch wirklich in das Projekt fließt, wurde zu keiner Sekunde angezweifelt. Als Geldspende oder auch in Form einer Patenschaft für 25 € Euro im Jahr kann dem Verein und vor allem den Kindern sehr geholfen werden.

Dass Christine Irtenkauf, die in Uganda liebevoll Mama Christin genannt wird, und ihre Familie viel Liebe und Energie in Malaika Smile stecken, wurde dem Publikum im Marienhaus spätestens bei dem Kurzfilm von Klaus Krieg bewusst. Der Film zeigte das Leben der Kinder in Uganda, wie sie leben, lachen und tanzen. Und vor allem, wie liebevoll sich Familie Irtenkauf und die Betreuer Alex und Joseph um jedes einzelne Kind kümmern. Aber dies war nur einer von mehreren Gänsehautmomenten bei dem Konzert "Kinder für Kinder". Der nächste Gänsehautmoment folgte bei der Aufführung des Musicals "Der kleine Tag" von Rolf Zuckowski.

Zusammen mit dem Musikschul-Orchester "Haste Töne", dem Vokal Ensemble und dem Kinder- und Jugendchor "Total Vocal" wurde dem Publikum eine großartige musikalische Darstellung geboten. Ohne Bühnenbild und ohne Kostüme aber mit viel positiver Energie und tollen Stimmen verzauberten die kleinen Darsteller das Publikum im voll besetzten Marienhaus. Dass das Musical extra für den Abend umgeschrieben wurde, erzählte Barbara Laskowski, welche die Regie übernahm. Mit einem nicht enden wollenden Applaus endete der offizielle Teil des Abends.

Wie viel Energie, Kraft und vor allem Helfer für ein solches Konzert benötigt werden, wurde deutlich, als alle Helfer persönlich von Christine Irtenkauf auf die Bühne gerufen wurden. Alles in allem war es ein Abend, der dem Publikum sehr naheging, tolle musikalische Darbietungen lieferte und vor allem siebzehn Kindern und Jugendlichen in Uganda unterstütz. Weitere Informationen zu Malaika Smile und dessen Arbeit in Uganda gibt es im Internet.

www.malaika-smile.org