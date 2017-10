Zwei Bauprojekte a uf einen Streich

Baden-Baden - Für die Umgestaltung des Buswartehäuschens am Kreisverkehr in Ebersteinburg und des gesamten dortigen Bereichs waren im städtischen Doppelhaushalt 2016/17 stolze 100000Euro eingestellt. Geschehen ist dort bislang nichts. Das soll aber in den nächsten beiden Jahren nachgeholt werden, kündigte Bürgermeister Alexander Uhlig nun an.

Uhlig war am Mittwoch in der Sitzung des Ebersteinburger Ortschaftsrates zu Gast und wurde dabei auf eine Vielzahl von Bereichen in und um Ebersteinburg angesprochen, in denen nach Ansicht von Ortschaftsrat und Ebersteinburger Bürgern Handlungsbedarf besteht. Unter anderem ging es auch um den Zustand von Forst- und Wanderwegen, eine beschädigte Stützmauer in der Rosenstraße und einen ungepflegten Hangabschnitt am Kur- und Gemeindezentrum.

In Bezug auf den Bereich des Buswartehäuschens konnte Uhlig, der die Anregungen bereitwillig aufnahm, direkt Auskunft geben. Eingeplant waren die Arbeiten, bei denen die Haltestelle unter anderem barrierefrei gestaltet werden sollte, eigentlich bereits für den Doppelhaushalt 2016/17. Der Bürgermeister erläuterte nun aber, dass man die Umgestaltung nun zusammen mit den Arbeiten an der Entwässerung in der Ebersteinburger Straße angehen wolle. Ziel sei es, im kommenden Jahr zu planen und die umfangreiche Baumaßnahme dann im Jahr 2019 abzuwickeln.

Wie berichtet, stellte sich bei einer Untersuchung des Ebersteinburger Kanalnetzes im Frühling aber heraus, dass die Rohre in der Ebersteinburger Straße zwischen dem Kreisverkehr und der Einmündung der Hilsbrunnenstraße sowie die Rohre in der Hilsbrunnenstraße selbst ein zu geringes Fassungsvermögen haben. Der komplette Austausch der Kanäle in diesem Bereich, für den auch die Straßen aufgegraben werden müssen, soll für den Haushalt 2018/19 vorgeschlagen werden. Die größeren Rohre sollen auch dazu führen, dass es in Ebersteinburg bei Starkregen seltener zu Überschwemmungen kommt.