Platz für mehr als 100 neue Baugrundstücke in Sandweier

Showdown in Mörsch Mörsch (tm) - Der MSC Ubstadt-Weiher geht nach dem klaren Hinspielerfolg das Rückspiel um den Einzug ins Finale der deutschen Motoball-Meisterschaft in Seelze konzentriert an. Spannend wird es in Mörsch: Der MSC Taifun empfängt Kuppenheim zum Showdown (Foto: fuv).

Begehrtes Kunsthandwerk Rheinmünster (ar) - Der Schwarzacher Kunsthandwerkermarkt feierte in diesem Jahr silbernes Jubiläum. Im Klosterhof, im Rathaus, in der Festhalle und im Münster zogen das Kunsthandwerk nebst Malerei, Modellbau und Musik Tausende von Besuchern in ihren Bann (Foto: ar).